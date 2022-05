Isola dei Famosi, Estefania vicina a Gennaro: “Mi piace, se sto con lui Roger rosica”

Finita la sua breve storia d’amore con Roger Balduino, Estefania Bernal sembra aver già trovato conforto tra le braccia di un altro naufrago: la modella ha infatti ammesso di essere attratta da Gennaro Auletto, uno dei quattro nuovi concorrenti sbarcati lunedì scorso sull’Isola dei Famosi.

Estefania vicina a Gennaro

Tra i due pare esserci feeling e complicità, tanto che entrambi non hanno escluso un flirt se la conoscenza dovesse proseguire positivamente. Da un lato il modello napoletano ha infatti confidato a Guendalina Tavassi di non essere indifferente al fascino della bella argentina: “Sì certo mi piace è una bella ragazza. Se dovessi provarci palesemente lei non mi direbbe di no, non riceverei il palo credo”.

Dall’altro la Bernal ha ipotizzato la reazione che potrebbe avere Roger ad un’ipotetica storia con lui: “Se mio mi fidanzo con Gennaro secondo me a Roger interessa eccome e non sarebbe indifferente. Lui non potrebbe dire nulla ma farebbe la vittima per andare in finale”. Al momento, ha aggiunto, non ha comunque scelto nessuno dei due e si è dichiarata single, ma ha lasciato tutte le strade aperte: “Tutto può cambiare e succedere da un giorno all’altro”.

Estefania vicina a Gennaro: la reazione di Edoardo

Gli altri naufraghi non hanno mancato di commentare la vicinanza tra Estefania e Gennaro ritenendola una possibile strategia. Mentre i due stavano facendo un bagno in mare, Edoardo si è così espresso dalla riva: “L’ho sentita dire che vuole imparare il napoletano e ha detto ‘mi piace lui’. Con Gennaro la vedo bene, si palleggiano un neurone in due, palleggi del neurone tra lei e lui. Lui non capisce quello che dice lei e lei non capisce quello che dice lui. Gennaro vuole b*mbarsela, però per lei è una cosa di una finzione epica. Dai fintissimo come con Roger”. Secondo lui la strategia della modella è quella di dar vita ad una coppia per arrivare in finale e anche sui social in molti sembrano pensarla allo stesso modo.