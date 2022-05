Isola dei Famosi, Estefania verso la rottura con Roger: “Vali zero, vai a fare in c**o”

La storia d’amore tra Estefania Bernal e Roger Balduino, nata sulle spiagge dell’Isola dei Famosi, sembra essere già naufragata per via di alcuni comportamenti del modello brasiliano che non sono stati graditi dalla compagna. Attualmente su Playa Sgamada (mentre lui è ancora su Playa Rinovada), quest’ultima si è sfogata con Laura Maddaloni confessando di essere molto delusa da lui.

Estefania su Roger

Già durante la puntata di lunedì 9 maggio 2022 si era respirata un’aria di tensione tra i due, dopo che la modella aveva dichiarato di necessitare di alcuni chiarimenti da parte del fidanzato e affermato che c’erano stati due atteggiamenti di Roger che non aveva apprezzato. “Laura mi ha raccontato che lui è andato contro una persona della nostra fazione, Lory Del Santo, e i suoi discorsi sulla ex non mi sono piaciuti”, aveva detto a Ilary Blasi dopo che quest’ultima le aveva letto un bigliettino per lei da parte di Balduino (che recitava “mi mancano i tuoi abbracci, i tuoi baci, dormire insieme tutta la notte. Mi manchi te. Te extrano gatina safada e ti aspetto qua sulla nostra isola”).

Passato qualche giorno su Playa Sgamada insieme alla judoka, il suo astio per Roger è aumentato sempre di più per via di alcuni dettagli che proprio la Maddaloni le ha raccontato. “Non mi piace quello che sta succedendo. Tutte le cose che mi hai raccontato, tutta la figura che ha fatto con Beatriz. Perché alla fine ha fregato e preso in giro lei e l’ha ferita. Ha ferito due donne, adesso ho capito tutto”, ha affermato in un colloquio con lei.

Estefania: “Roger vai a fare in c**o”

La Bernal ha confessato di essere veramente attratta dal modello ma per fortuna non ancora innamorata: “Pensa se fossi stata più presa ancora. Avevo la voglia di conoscerlo fuori e andare avanti. Le parole sono cose sacre”. Poi le accuse e le parole pesanti nei suoi confronti: “Ok che sei un giocatore, ma sei sporco e come uomo vali zero. Mi ha deluso tantissimo e non è stato nemmeno leale con il gruppo votando Lory Del Santo. Sono incavolata nera con lui. Volevo anche chiarire le cose, ma adesso dico basta”. Quindi la stoccata finale: “Dopo questa, a Roger dico vai a fare in c**o. Questo è tutto questo che devo dirti”.