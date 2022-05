Isola dei Famosi, Estefania frena con Roger: “Ha fatto due cose che non mi sono piaciute”

L’arrivo all’Isola dei Famosi dell’ex fidanzata di Roger, Beatriz Marino, ha portato scompiglio nel rapporto tra il modello brasiliano ed Estefania Bernal nato proprio all’interno del programma. Dopo aver saputo che lui non è innamorato di lei e che tra le due non saprebbe chi scegliere, quest’ultima sembra aver avuto dei ripensamenti.

Il biglietto di Roger a Estefania

Nemmeno un biglietto d’amore scritto dal naufrago è servito a far tornare il sereno tra loro, ancora viventi su Playe differenti. Roger ha infatti infranto il regolamento consegnando ad uno dei medici una lettera per la Bernal, ma l’uomo ha preferito riferire tutto alla produzione piuttosto che consegnargliela e fare da complice. Ilary Blasi ha comunque letto il contenuto del biglietto in diretta davanti alla stessa Estefania: “Ciao Leoparua. Mi mancano i tuoi abbracci, i tuoi baci, dormire insieme tutta la notte. Mi manchi te. Te extrano gatina safada e ti aspetto qua sulla nostra isola, besos. Bom bom love mia gostosa”.

Estefania su Roger: “Dobbiamo parlare”

La reazione della diretta interessata è stata però inaspettata e passiva: anziché chiedere di poter incontrare il suo fidanzato, la modella lo ha criticato per come si è comportato. “Ilary ho letto tutto il bigliettino, ma non cambia quello che ho saputo. Laura Maddaloni mi ha appena raccontato delle cose non belle che non mi sono piaciute affatto”, ha dichiarato.

Ha quindi spiegato meglio quali sono stati gli atteggiamenti di Balduino che non le sono andati giù: “Lui è andato contro una del nostro gruppo che è Lory Del Santo, nonostante sia sempre stata nostra amica e anche di Roger. Poi c’è il discorso della sua ex, devo parlare ancora con lui”. Ha infine confessato di essere arrivata a Playa Sgamada senza la collana che gli aveva regalato Roger.

“Un paio di discorsi che ha fatto a Beatriz non mi sono piaciuti, quindi adesso staremo a vedere. Tutto può cambiare in amore, qui tutto può succedere”, ha concluso.