Isola dei Famosi, Estefania fa una proposta di matrimonio a Roger: “Voglio stare tutti i giorni con te”

Se da una parte, sull’Isola dei Famosi, non si placano tensioni, scontri e malumori, dall’altra c’è spazio anche per momenti dolci e romantici: Estefania Bernal e Roger Balduino appaiono infatti sempre più legati e affiatati al punto che è arrivata anche una proposta di matrimonio.

Estefania Bernal e Roger Balduino: la proposta di matrimonio

A confermare come la coppia, nata proprio sulle spiagge dell’Hunduras, stia facendo sul serio, è stata la stessa modella argentina. “Stiamo da più di un mese sull’Isola e il mio amore per Roger è sempre un po’ di più”, ha raccontato in un confessionale aggiungendo che “ogni giorno siamo sempre più uniti e più attaccati ed è tutto molto bello”. La volontà di stare insieme è stata poi ribadita da un gesto romantico che ha voluto fare al suo partner: una proposta di matrimonio sui generis.

Su suggerimento di Carmen Di Pietro, Estefania si è infatti inginocchiata e si è così rivolta a Roger: “Baby, ti vuoi sposare con me? Voglio stare tutti i giorni insieme a te”. Tra il sorpreso e l’imbarazzato, il modello brasiliano ha risposto chiedendo in modo scherzoso dove fosse l’anello. “Ci sarà dopo”, ha detto la Bernal. Un bacio tra i due ha infine suggellato il momento, con una Di Pietro euforica che ha definito il siparietto “un quadretto di perfezione”.

Estefania Bernal e Roger Balduino: scontro con Beatriz?

Chissà che questo idillio non venga però presto interrotto dall’arrivo in Honduras di Beatriz, l’ex fidanzata di Roger. Nel corso della puntata di venerdì 25 aprile, Ilary Blasi le aveva infatti chiesto se volesse avere un confronto con lui faccia a faccia e fosse quindi disposta a partire alla volta di Cayo Cochinos, proposta che lei ha accettato.

Estefania non sembra comunque preoccupata dal passato del modello: “Non ho preoccupazioni, sono sicura della nostra relazione e sono felice di iniziare una vita fuori con lui”.