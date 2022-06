Isola dei famosi, Edoardo Tavassi e lo scoop sull’ex fidanzata: “Deve venire fuori”

Sul privato di Edoardo Tavassi è emerso uno scoop riguardo la sua ex fidanzata che potrebbe mettere a rischio la sua frequentazione con Mercedesz Henger, già rallentata nelle ultime settimane dopo che lui ha messo in discussione la veridicità dei sentimenti di lei: vediamo di cosa si tratta.

Edoardo Tavassi vive con la ex fidanzata?

La curiosità è stata lanciata da Arianna David nel corso di Pomeriggio Cinque: “Tempo fa mi sono trovata in un bar con amici, di cui uno che non vedevo da tanto tempo. Mi succedono tutte a me, nemmeno a cercarle vengo a sapere le cose ogni volta. Insomma, incontro questo ragazzo e mi dice che è molto amico di Guendalina Tavassi e che sono andati in Sardegna insieme”.

Il focus della loro conversazione si è poi spostato sul fratello Edoardo: “Parlando mi fa: ‘ma lo sai che Edo vive da tempo a casa con la sua ex fidanzata?’ Si tratta di una certa Lucia. Io in quel momento non ho dato molta importanza alla cosa, ma quando l’altra sera l’ho sentito dire che non si fidava di Mercedesz Henger perché lei abitava con l’ex allora mi sono detta ‘il bue che dice cornuto all’asino’. Ha fatto una polemica con lei e poi lui aveva questo segreto. Spero esca fuori questa cosa prima o poi”. Sarebbe quindi stata svelata l’identità della misteriosa Lucia che lo stesso Tavassi spesso saluta dall’Honduras, che non si tratterebbe altro che della sua ex compagna e attuale amica stretta.

La conferma di Clemente Russo

A confermare l’indiscrezione è stato Clemente Russo, per settimane sull’Isola dei Famosi insieme ad Edoardo. L’ex naufrago ha riferito che Lucia non è altro che la sua ex fidanzata diventata poi migliore amica e convivente. “Lei credo sia stata ospite in studio e lui ha detto che era la migliore amica”, ha aggiunto.