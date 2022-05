Isola dei Famosi, come funziona: tutte le curiosità su cibo, bagno, medicine e vestiti

Come funzionano le riprese all’Isola dei Famosi? I naufraghi hanno a disposizione cibo e sapone per lavarsi? C’è un bagno a Cayo Cochinos? I più affezionati al programma si saranno sicuramente chiesti come è organizzata la vita in Honduras e chi lavora dietro le quinte ha fornito qualche curiosità in merito.

Isola dei Famosi, come funziona: riprese, sapone, bagno

La produzione di Banijay Italia ha infatti svelato a TV Sorrisi e Canzoni alcuni segreti del funzionamento del format, spiegando innanzitutto che, a differenza di quanto sembra, i naufraghi sono ripresi 24 ore su 24. Ci sono infatti 24 cameramen, un macchinista e un operatore di drone, che si alternano sulle playe facendo tre turni da otto ore in modo da coprire l’intera giornata. Sulle spiagge, i concorrenti sono tenuti a rispettare l’ambiente naturale in cui vivono salvaguardando le specie autoctone vegetali e animali.

Per quanto riguarda il materiale a loro disposizione, la produzione fornisce dei kit contenenti beni di sussistenza in misura e in quantità limitate. Gli isolani hanno dunque saponi, shampoo, dentifricio, solari e detersivi ecologici che utilizzano in mare (non hanno la doccia) così come integratori e sali minerali.

Ogni altra dotazione (cibo, indumenti, creme, fuoco, coperte e così via) è subordinata allo svolgimento della gara. Il loro bagno, posizionato sulla spiaggia, è scavato nella sabbia e consiste in un contenitore che viene pulito quotidianamente da personale specializzato.

Isola dei Famosi, come funziona: vestiti, medici, cibo

Quanto ai vestiti, ognuno può portare due costumi da bagno, due completi intimi, due magliette (manica corta, lunga o canottiera), due felpe, camicie o golf, due pantaloni o gonne, una giacca impermeabile, due paia di scarpe, due paia di calze e articoli d’igiene intima e personale. Sono concessi inoltre spazzolino da denti, pettine o spazzola e due rasoi usa e getta sia per gli uomini che per le donne. In aggiunta, vi sono tre oggetti personali che devono obbligatoriamente essere concordati con la produzione e di cui solo uno potrà essere portato sull’Isola.

Quando si fanno male, i partecipanti possono contare su un responsabile medico, quattro medici e tre infermieri (è presente anche uno psicologo): in caso di emergenza, uno di loro arriva sul posto in qualche minuto anche durante una tempesta.

Capitolo cibo: i naufraghi vengono visitati e pesati una volta alla settimana e hanno diritto ogni giorno a 50 grammi di riso a testa. Quando ci sono le prove ricompensa, le portate vengono cucinate dal cuoco della produzione e trasportate in appositi contenitori termici tramite le barche o l’elicottero.