Isola dei Famosi, cocchi rubati e leader messi in discussione: sale la tensione

Caos e tensione sull’Isola dei Famosi, dove nelle ultime ore si sono consumate accese discussioni tra i naufraghi delle due fazioni (Tiburon e Cucaracha): a scatenare l’ira sono stati l’utilizzo del fuoco e alcuni cocchi che Blind e Roger hanno rubato alla squadra avversaria.

Isola dei Famosi: i cocchi rubati

Spinti dalla fame, il rapper e il modello hanno infatti raccolto due cocchi sugli scogli e li hanno portati nella loro parte di isola. Guendalina li ha però rimproverati dicendo che i frutti in questione erano stati trovati dal suo team e che si trovavano in quella particolare posizione perché messi lì a maturare proprio da loro. Ha quindi chiesto di restituirli, ma i due ragazzi non ne hanno voluto sapere perché “erano nel nostro territorio” e si sono rifiutati di ridarglieli.

Ciò è bastato per far andare su tutte le furie la Tavassi, che si è sfogata con il fratello Edoardo e con Nicolas Vaporidis. “Stasera metto la padella piena di acqua a bollire e la tengo lì tutta la notte, così non possono usare il fuoco (ndr c’è un solo fuoco a disposizione sull’isola, di ”proprietà” dei Cucaracha). Ci hanno rubato il cibo? E io reagisco in questo modo!”, ha detto irata. L’attore e leader dei Cucaracha ha quindi deciso di intervenire chiedendo a Blind e Roger di restituire i cocchi, non senza rimproverare Guendalina per i toni usati. A quel punto Licia, “capo” dell’altra tribù, ha portato lei stessa i frutti alla fazione opposta placando così gli animi ed evitando che la discussione andasse oltre il livello di guardia.

Isola dei Famosi, Roger ed Estefania: “Siamo tutti leader”

La quiete è però durata poco e a breve distanza temporale si è acceso un ulteriore diverbio, questa volta a causa del fuoco. Le due squadre ne hanno infatti a disposizione uno solo, attualmente sulla parte di isola dei Cucaracha, e Nicolas si è lamentato per la scarsa collaborazione dei Tiburon nel prendersene cura.

Ha quindi tentato di trovare un compromesso con Licia proponendole un accordo: la propria squadra si sarebbe occupata di gestire la fiamma mentre gli avversari avrebbero raccolto la legna. Una decisione che non è piaciuta a Roger, il quale non ha accettato che fosse la Nunez a scegliere cosa fare e l’ha disconosciuta come leader. “Siamo tutti leader nel nostro gruppo”, ha affermato.