Isola dei Famosi, Clemente Russo: “Mi hanno buttato fuori, ecco i più falsi”

Eliminato dall’Isola dei Famosi dopo la moglie e rientrato in Italia, Clemente Russo ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa rivelando sui suoi canali social quali sono i naufraghi che ritiene più falsi e quali quelli con cui vorrebbe mantenere un rapporto anche una volta terminato il programma.

Clemente Russo eliminato

Il campione di pugilato ha abbandonato la trasmissione lunedì 16 maggio dopo aver ottenuto soltanto il 9% delle preferenze contro il 38% di Marco Cuculo, il 26% di Licia Nunez, il 14% di Fabrizia Santarelli e il 13% di Estefania Bernal. In attesa di fare il suo ingresso in studio, l’ex concorrente ha svelato chi lo ha maggiormente deluso: “Nicolas Vaporidis è senza ombra di dubbio il più falso. Ce ne sono altri, infatti mi hanno deluso Carmen Di Pietro, Alessandro Iannoni e soprattutto Roger Balduino”.

Ha quindi continuato affermando di non avere mai sassolini nelle scarpe ma che, se proprio deve toglierseli, direbbe così: “Ragazzi ce l’avete fatta, ci siete riusciti a buttarmi fuori: adesso fatemi vedere quanto valete da soli”. Quanto agli isolani che gli piacerebbe incontrare anche lontano dalle telecamere, Clemente ha citato Blind, Gustavo e Jeremias Rodriguez, Roberta Morise e Antonio Zequila.

Clemente Russo eliminato: lo scontro con Nicolas

Non stupisce che il pugile abbia nominato proprio Nicolas tra i più falsi dell’Isola: i due avevano infatti avuto un duro e acceso scontro in diretta, con l’attore che lo aveva accusato di averlo minacciato e Russo che si era subito difeso. “La minaccia di cui parla è stato un mio gesto che ho fatto con le mani insieme a delle parole. Prima l’ho guardato e gli ho detto che gli avrei fatto un c**o così, ma intendevo che l’avrei smascherato davanti a tutti in diretta nella Palapa. Voglio ripetere che non ci sono state minacce fisiche”, aveva spiegato in quel frangente.