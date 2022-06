Isola dei Famosi, Clemente contro Nicolas: “Recita come nei film in costume”

Duro attacco di Clemente Russo a Nicolas Vaporidis durante la puntata dell’Isola dei Famosi di lunedì 13 giugno, in cui il pugile ha criticato l’attore dicendo che recita come nei film in costume. Il pretesto è stato fornito dall’ultimo scontro tra lui e Nick Luciani.

Clemente contro Nicolas

Quando Ilary ha chiesto allo sportivo cosa pensasse della discussione tra Nicolas e Nick, lui gli ha infatti così risposto: “Ho visto che ora danno tutti addosso a Nick. Penso che il cerchio piano piano si stia stringendo. Tutti erano amici, facevano parte dello stesso gruppo e ora le cose cambiano. Adesso che mancano due settimane alla finale arrivano le sorprese. Anche quello che ieri era un tuo caro amico, gli altri si inventano un qualcosa per dire ‘tu sei falso’. Quella è la tecnica più semplice”.

Quindi l’accusa: “Ma ancora nessuno ha detto che Nicolas è falso? Tutti lo nominano, tutti gli danno il bacio di Giuda e ne esce pulito? Perché poi viene fuori immacolato rispetto agli altri. Guardatelo, sembra che stia recitando in un film in costume. Una recita dei tempi antichi”.

Guendalina difende Nicolas

Al contrario, Guendalina Tavassi ci ha tenuto a difendere Vaporidis evidenziando come lui si sia sempre esposto a differenza di Nick che è sempre stato pacato e taciturno e “adesso guarda caso si sveglia ad un passo dalla fine e si sbizzarrisce”.

A proposito del cugino di Campagna, la sorella di Edoardo ha ritenuto stia usando la stessa strategia di Lory Del Santo cambiando completamente rispetto a come era fino a qualche settimana prima. “Da fuori non si percepisce bene, però vi assicuro che ci sono persone che per mesi sono in un modo e poi all’improvviso esplodono con dei caratteri totalmente diversi. L’evoluzione ci sta, ma non è possibile essere sempre in un modo e poi cambiare faccia e diventare l’opposto. Poi adesso Nick aggredisce e attacca tutti Nicolas in primis”, ha spiegato.