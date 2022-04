Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez: “Ecco perché sono tutti contro mio padre e mio fratello”

Cecilia Rodríguez è intervenuta sui suoi canali social per difendere il fratello Jeremias e il padre Gustavo, al centro di diversi attacchi durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. Prima in coppia e ora giocatori singoli, sono infatti stati presi di mira da diversi naufraghi che li hanno accusati di portare energia negativa ed essere aggressivi.

Cecilia Rodríguez sul fratello

Dopo averlo già difeso dallo studio durante la diretta di lunedì 11 aprile 2022, l’ex gieffina è tornata a parlare del percorso dei propri familiari spiegando a cosa sia dovuto, secondo lei, l’accanimento nei loro confronti. Da ex concorrente del medesimo programma, ha spiegato che quando si è in Honduras non si sa bene come la pensi il pubblico se non dagli esiti delle nomination. “Ma chi sta dentro è normale che cerca di buttare quelli più forti fuori per poter fare nomination con qualcuno meno conosciuto o meno forte e non con uno con un cognome come questo qua”, ha evidenziato.

Cechu ha poi voluto replicare anche a chi sostiene che suo fratello sia una persona violenta e aggressiva. Pur definendolo un ragazzo molto impulsivo, ha affermato che “lui è diverso da tutti e stare alle regole di questo mondo che fa ca*are è molto complicato”. Quando erano piccoli e litigavano, ha raccontato, Gustavo li chiudeva in una stanza finché non facevano pace e “vi assicuro che Jeremias è l’unico che sa chiedere scusa e di questo mi dispiace tantissimo”. Si è infine chiesta perché ci si concentri su chi alza la voce e smette di parlare con qualcuno e non sulle cause che hanno portato a questo atteggiamento.

Gli attacchi a Jeremias

Le due discussioni maggiori che hanno coinvolto il fratello di Belen sono state con Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi. Il primo l’ha accusato di essere una persona vendicativa, litigiosa e che cerca pretesti per discutere in ogni occasione. Il secondo si è invece lamentato perché credeva di aver trovato in Jeremias un amico e invece lui “ha raccontato davanti alle telecamere che mi faccio mantenere da mia sorella dopo che gli ho detto che, in un momento di difficoltà economica, le avevo chiesto dei soldi”. Rodriguez iunior si è difeso ritenendo che l’aggressivo sia Nicolas e non lui e che a rivelare quel dettaglio sui Tavassi era stata Guendalina all’intero gruppo.