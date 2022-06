Isola dei Famosi, Carmen su tutte le furie: “Non riconosco più Alessandro”

Uscito dall’Isola dei Famosi per continuare la sua vita universitaria, Alessandro Iannoni ha approfittato della permanenza della madre in Honduras per darsi a serate in discoteca e vita sfrenata: quando Carmen ha visto i video che lo immortalano bere e flirtare con divere ragazze, è andata su tutte le furie.

Carmen irata per i video di Alessandro

Tutto faceva parte di uno scherzo architettato dagli autori della produzione per capire come reagiva a vedere il figlio in quelle situazioni. Il giovane, presente in studio a Milano, si è così rivolto alla madre: “Quelli sono filmati caricati sui social. Ma, come ben sai, sui social non posso mettere tutto quello che faccio e quello che hai visto è solo il 30-40% della realtà. Molte cose sono state censurate. La sera ogni tanto c’è Guendalina che mi chiama, è una bella compagnia, mi ha presentato un sacco di amiche. Il giorno studio, la sera esco. Mi sto frequentando con molte ragazze, non sono fidanzato, ma esco e mi diverto”.

“Non riconosco più mio figlio”

Parole e video che hanno sconvolto Carmen, abituata ad avere il pieno controllo sulla vita di Alessandro e convinta che stesse conducendo una vita dedita totalmente allo studio. La donna ha infatti ammesso di non riconoscere il figlio e ha addossato tutta la colpa alla Tavassi: “Non hai l’approvazione della mamma, eri uscito per un’altra situazione. Io l’avrei tenuto qui legato, non l’avrei fatto uscire. Esce una sera, poi prende il vizio ed esce sempre. Ho le caldane, ma è uno scherzo? Sono tutta agitata!”.

Anche dopo aver capito che si trattava di uno scherzo, la Di Pietro non si è comunque calmata e non ha smesso di mostrare la sua preoccupazione per Alessandro. Il tutto tra gli applausi degli altri naufraghi che hanno invece approvato la condotta del ragazzo e il suo tentativo di slegarsi dalla madre.