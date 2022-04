Isola dei Famosi, Carmen litiga col figlio Alessandro: “Sei stato con una donna?”

Tra i naufraghi che regalano più momenti di comicità a quest’edizione dell’Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni sono stati protagonisti di un nuovo diverbio: la mancata dedica di un bicchiere alla madre è stata l’occasione per tornare a discutere.

Carmen litiga con Alessandro

Dopo essersela presa perché il figlio ha deciso di non dormire più con lei, la showgirl si è arrabbiata perché lui non ha intagliato la lettera ‘C’ di Carmen sul suo bicchiere fatto di bambù. “Fai la C del mio nome e mi regali questo coso qui. Fallo per mamma tua, poi me lo porto via quando torniamo”, ha incalzato per poi rimanerci male quando il figlio ha invece intagliato la ‘A’ di Alessandro. “L’hai fatto per davvero! Questo non me lo dovevi fare, guarda che hai superato il limite. Dovevi fare solo la C come a dire ‘mamma è un regalo, un pensiero per te’”, ha continuato.

I toni si sono accesi quando Carmen è passata a criticare il percorso del ragazzo dicendo che non le sta piacendo e insinuando che qualcuno gli abbia fatto” il lavaggio del cervello”. “Ti avranno detto che fai brutta figura e diventi il mammone e bamboccione, ma non è così Alessandro”, ha proseguito senza avere grandi riscontri da parte del giovane.

Carmen ad Alessandro: “Sei andato con qualcuna?”

A rincarare la dose ci si è messo Edoardo Tavassi che, divertito dai discorsi tra madre e figlio, ha invitato la prima ad essere meno possessiva con lui: “Ma lo lasci un po’ in pace? Guarda che ha 20 anni e sicuro ha già consumato con una donna, e tu che ancora vuoi i bacetti e che dorma con te”. Tanto è bastato per allarmare Carmen, che è andata nel panico e ha iniziato a chiedere se Alessandro fosse andato con una donna all’Isola. “E chi è? Non mi mettere queste cose in testa che poi impazzisco. Alessà, sei stato con qualcuna?”, ha continuato a domandare regalando un siparietto divertente agli altri naufraghi.