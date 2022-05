Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro in lacrime per il figlio: “Io sapevo tutto”

Carmen Di Pietro ha ammesso, come ci si aspettava, che era a conoscenza della decisione di suo figlio Alessandro di lasciare l’Isola dei Famosi per dedicarsi allo studio: pur in lacrime e dispiaciuta per la separazione (lei ha infatti scelto di rimanere nel programma), si è detta fiera e orgogliosa di lui.

Carmen Di Pietro: “Sapevo la decisione di mio figlio”

“Lui ha parlato con me per dirmi che avrebbe lasciato. All’università è indietro di tre esami. Lui non se lo può permettere perché studia tutto in inglese. Mi ha proprio detto che se rimanesse non farebbe un percorso come vorrebbe”, ha dichiarato Carmen una volta terminata la puntata di lunedì 23 maggio 2022 in cui ognuno dei naufraghi “storici” ha dovuto decidere se continuare la sua avventura nel reality o tornare a casa.

Il giovane aveva così motivato la sua scelta: “Ho mantenuto la mia promessa di stare fino a maggio, ma non posso fare ancora per via dell’università. Non posso rimandare questi esami. So che è solo un mese in più, però non frequento un’università normale, è un corso tutto in inglese. Sono fermo su questa decisione e non mi smuovo. In questi giorni pensavo solamente al mio percorso di studi”. Tornare a giugno e quindi rimettersi a studiare a luglio, aveva dichiarato, sarebbe stato troppo tardi.

Alessandro: “Devo pensare al mio futuro”

“Mi sento cresciuto e cambiato. Sono felice di tutto e mi spiace tantissimo andarmene. Però devo pensare al mio futuro e la scuola viene prima di tutto. Non me lo posso permettere, sono anche indietro di tre esami”, aveva ribadito senza che nessuno riuscisse a smuoverlo. La produzione lo aveva anche messo in collegamento con il suo migliore amico per convincerlo a restare, ma la sua decisione è stata irremovibile. La madre, pur dispiaciuta e in lacrime perché dovrà separarsi da lui, si è detta fiera e orgogliosa.