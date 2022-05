Isola dei Famosi, Carmen contro Marco Maccarini: “Bugiardo e buffone”

Toni accesi tra Carmen Di Pietro e Marco Maccarini, che da quando è sbarcato sull’Isola dei Famosi continua a darsi da fare in esperimenti che non finiscono sempre benissimo: l’ultimo un barattolo di latta con un’essenza che a suo dire avrebbe dovuto tenere lontane le zanzare e che invece ha finito per far male a Pamela. La madre di Alessandro Iannoni l’ha definito un buffone e l’ha accusato di aver preso la playa per un palco teatrale.

Carmen Di Pietro contro Marco Maccarini

Tutto è accaduto quando la neo isolana ha preso in mano il contenitore e si è bruciata: “Dio mio brucia! Ma era una trappola per farmi fuori? Mi vuoi dire che è ardente? Mi viene da piangere dal dolore. Ti ho visto prenderlo in mano e pensavo non fosse ardente”. Al che è intervenuta la Di Pietro accusando Marco di voler fare cose buone che però alla fine si rivelano tutte un disastro.

“Non ti ci mettere anche tu. Sono già mostruosamente dispiaciuto, mi viene anche da piangere. Tu non c’entri niente e ti stai aggiungendo per finta. Quindi ti prego di smetterla. Se ce l’hai così tanto con me nominami! Mi stai attaccando per fare spettacolo”, ha risposto Maccarini.

Carmen: “Marco rosicone e buffone”

La discussione è continuata e l’invettiva di Carmen non si è placata nemmeno in confessionale, dove ha dichiarato di non gradire i modi di Marco perché “è un rosicone e un buffone”. Secondo lei ha preso l’Isola dei Famosi come un palco teatrale dove vuole far vedere che fa cose buone che poi però si rivelano fasulle. “Lui è anche un bugiardo, non gliela faccio passare questa. Da quando è arrivato qui fa tutte ca**ate”, ha proseguito.

“Non sopporto più che Carmen debba cavalcare ogni situazione, non ce la faccio più“, ha dichiarato dal canto suo Marco che ha trovato il solo appoggio di Lory Del Santo.