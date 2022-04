Isola dei Famosi, Blind nomina Licia che si infuria: “Sei un ca**aro”

Non si placano le tensioni all’Isola dei Famosi, dove continuano ad accendersi scontri e diverbi tra i naufraghi tanto nei daytime quanto in puntata: l’ultimo si è consumato tra Blind e Licia, con la seconda che ha accusato il primo di essere un “ca**aro”.

Blind contro Licia

Essendo diventato leader durante la diretta di venerdì, il cantante ha infatti dovuto scegliere due concorrenti da mettere in sfida alla prova dell’uomo vitruviano, facendoli rischiare di finire dritti al televoto in caso di perdita. Senza esitazione ha optato per Guendalina Tavassi, che “non fa altro che mettere zizzania nel gruppo e non la sopporto più“, e Licia Nunez.

A far discutere è stata la motivazione che ha dato per la sua seconda scelta: “Da quando è arrivata si è isolata, non so per quale motivo ma la mattina si sveglia e fissa il mare, mi trasmette molta negatività ed è un po’ pesantuccia”. Parole che hanno scatenato l’ira dell’attrice, che ha chiesto la parola per scagliarsi contro Blind definendolo subito un “ca**aro”.

Negando di essersi isolata (“questa è proprio l’affermazione più sbagliata che potessi fare”), ha accusato i naufraghi di aver avuto dei pregiudizi sulla sua persona e sulla sua professione sin dall’inizio. Da quando ha messo piede in Honduras, ha spiegato, è stata infatti definita stratega e poco chiara anche se lei ha ammesso di esserci andata per fare un’esperienza di vita e non un gioco.

Licia finisce in nomination

A differenza di quanto accaduto per la Tavassi, la scelta di Blind le è costata la nomination. Se infatti la prima ha deciso di sfidare Marco Cucolo risultando vincitrice dalla prova, la seconda ha voluto scontrarsi con Nicolas Vaporidis “perché è più forte e sono una donna coraggiosa”. L’attore ha però resistito più di lei e il suo destino nel programma è dunque appeso al televoto.