Isola dei Famosi, Blind e Guendalina in infermeria: come stanno?

Due naufraghi dell’Isola dei Famosi sono attualmente in infermeria e non possono partecipare alla vita a Cayo Cochinos insieme al resto del gruppo: oltre a Blind, da diversi giorni sotto osservazione e assente anche nella puntata di lunedì 9 maggio, anche Guendalina non si è sentita bene e ha dovuto ricorrere alle cure mediche.

Blind e Guendalina in infermeria

Sulle condizioni del rapper aveva fornito delucidazioni Alvin in apertura della diretta: “Da ieri è nella nostra infermeria, non è stato bene in questi giorni e il malore è dovuto a un’infezione cutanea. Ho parlato con i dottori e preferiscono tenerlo lontano per tre giorni dal sole e dall’acqua salata“. L’inviato ci aveva comunque tenuto a rassicurare parenti, amici e fan dell’artista sul fatto che la situazione non fosse preoccupante: “Ovviamente non è nulla di grave, è tutto sotto controllo. L’ho incontrato personalmente ieri e mi ha detto di essere dispiaciuto per questo (ndr per non poter partecipare alla puntata)“.

Dopo diversi giorni, i telespettatori non lo hanno ancora visto comparire nel daytime e si stanno allarmando sulle sue condizioni. Se tutto va come previsto dal medico, per la puntata di venerdì 13 maggio dovrebbe però tornare in palapa.

Blind e Guendalina in infermeria: parla il fidanzato di lei

Oltre a Blind, anche Guendalina ha avuto bisogno dei dottori. Durante l’appuntamento di mercoledì in onda su Canale Cinque, è infatti comparsa la scritta “Blind e Guendalina Tavassi sono momentaneamente assenti per accertamenti medici”. Sul conto di quest’ultima non sono state fornite delucidazioni, ma anche in questo caso parrebbe essere qualcosa di risolvibile in breve tempo.

A confermarlo è stato il suo fidanzato Federico Perna, da qualche giorno tornato in Italia dopo essersi recato in Honduras per fare una sorpresa alla sua compagna. Rispondendo ad una domanda su Instagram da parte di un utente che le chiedeva se sapesse qualcosa, ha così riferito: “Sono stato avvisato ma nulla di grave. Speriamo che tra qualche giorno si riprenda”.