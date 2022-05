Isola dei Famosi, Beatriz Marino nasconderebbe un “segreto inconfessabile”

La ex fidanzata di Roger Balduino Beatriz Marino, rimasta all’Isola dei Famosi per qualche giorno per chiarire con il modello brasiliano, nasconderebbe un grande segreto che non ha ancora svelato durante il programma: di cosa si tratta?

Beatriz Marino: “Nasconde un grande segreto”

A lanciare l’indiscrezione è stato Alberto Dandolo su Dagospia, che qualche settimana fa aveva diffuso una “news flash”: “Prossimamente L’Isola dei Famosi ospiterà a Cayo Cochinos l’ex fidanzata del prestante modello brasiliano Roger Balduino. Taal Beatriz Marino arriverà in Honduras per un confronto tra ex. C’è qualcosa che nessuno immagina. Quale inconfessabile segreto nasconde la bellissima brasiliana? Ah non saperlo”.

In effetti il confronto c’è stato, sia tra i membri della (ex) coppia che tra Beatriz ed Estefania, la nuova fiamma di Roger conosciuta proprio nella trasmissione. I due hanno deciso di provare a rimanere amici consapevoli che tra loro non ci sono più i sentimenti di una volta, e il modello ha scelto di avere la naufraga argentina nel suo presente.

Ma del segreto della Marino nessuna traccia. La modella ha infatti reso noti alcuni particolari della relazione con Roger, ma niente a che vedere con un “inconfessabile segreto”.

“Autori e produttori ne sono a conoscenza?”

Intanto sul web sono molti i fan del programma che si interrogano su cosa possa nascondere di così grande, tanto da aver spinto Dandolo a tornare a parlare della questione. Questo ciò che ha scritto: “Tutti a chiedersi quale sia il segreto inconfessabile della bombastica brasiliana Beatriz Marino sbarcata nei giorni scorsi sull’isola dei morti di fama. Ma soprattutto autori e produttori del reality ne sono a conoscenza? Ah, non saperlo“.

Al momento non è dato conoscere di cosa si tratti e a cosa sia inerente questo segreto di cui solo Dagospia sta parlando. Non resta altro che attendere che vengano svelati dei particolari che permettano almeno di dedurlo.