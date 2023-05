Isola Dei Famosi, anticipazioni della quarta puntata di lunedì 8 maggio 2023

Si rinnova anche questa sera l’appuntamento con L’isola dei Famosi. Il reality condotto da Ilary Blasi sta ottenendo un buon riscontro di pubblico ed è nel pieno della gara, con i primi eliminati, i nuovi arrivi e gli ospiti a sorpresa. Questa sera sempre alle 21,20 andrà in onda la quarta puntata con tante novità in serbo: vediamo quali sono le anticipazioni in merito

Isola Dei Famosi: le anticipazioni della puntata dell’8 maggio 2023

In diretta da Playa di Cayo Cochinos, i concorrenti dell’Isola dei Famosi, con Alvin al timone, si collegheranno in studio con Ilary Blasi. Sono già tre i naufraghi che hanno dovuto lasciare l’isola: Marco Predolin, Claudia Motta (a causa di un infortunio) e Nathaly Caldonazzo. Questa sera in studio saranno presenti i primi due, con Marco che negli scorsi giorni ha pubblicato un messaggio per spiegare il suo allontanamento dal format: «Volevo ringraziare tutti per l’affetto che mi avete dimostrato e per le belle parole che mi avete scritto! Ci tengo a precisare che uscire non è stata una mia decisione, ma della produzione in seguito a esami del sangue che hanno evidenziato la mia non idoneità a continuare a sostenere mancanza di cibo forzata. Mi dispiace molto che sia terminata così questa mia avventura. Grazie ancora a tutti».

Intanto al suo posto è giunto un nuovo concorrente, Gian Maria Sainato. Modello ed influencer di 28 anni di Salerno, molto seguito sui social, non è nuovo alla tv: nel 2016 ha partecipato alla prima edizione di Riccanza. All’Isola dei Famosi lo vedremo nel gruppo degli Accoppiados insieme a Pamela Camassa. Intanto è rientrato a Playa Tosta anche Paolo Noise, che era stato allontanato per un malore causato dalla fatica e dalla fame. Ma niente di preoccupante, come hanno fatto sapere dalla produzione e dallo stesso Marco Mazzoli, suo partner sull’isola che aveva dichiarato: «Purtroppo Paolo è ricoverato, ma qua vicino. Comunque tutto sotto controllo, niente di preoccupante».

Due ospiti a sorpresa

Se la scorsa settimana Marco Mazzoli aveva fatto una promessa molto importante alla moglie Stefania Pittaluga, dichiarando che appena terminato il reality l’avrebbe sposata con una cerimonia tradizionale, non si esclude che proprio durante la puntata di questa sera la Pittaluga lo possa raggiungere in Honduras per ricevere la proposta di matrimonio. Sorpresa anche per Paolo Noise che riceverà la visita della moglie, Stefania Caroli, preoccupata per le sue condizioni di salute.

Infine, come per ogni diretta, c’è grande attesa per l’esito delle nomination. Chi verrà eliminato al televoto fra Christopher Leoni, Andrea Lo Cicero e Cristina Scuccia? L’ex suora, secondo i sondaggi è la favorita. A rischio eliminazione, quindi, Leoni e Lo Cicero: vedremo stasera chi sarà tra i due.