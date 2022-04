Isola dei Famosi, Alvin svela i retroscena: “Così siamo riusciti a scappare”

Dopo la tempesta che nei primi giorni dell’Isola dei Famosi 2022 ha costretto i naufraghi ad abbandonare le spiagge per ripararsi in un luogo protetto, Alvin ha raccontato i retroscena di altri momenti critici che, durante le precedenti edizioni del programma, non hanno mancato di creare panico tra i concorrenti e la produzione.

Alvin svela i retroscena dell’Isola dei Famosi

Intervenuto a Isola Party, la webserie per commentare i fatti accaduti in Honduras trasmessa su Mediaset Infinity tra le 20:30 e le 22:30 dei giorni in cui è prevista la puntata serale, l’inviato ha raccontato che “in quattro anni ne sono stati di momenti difficili”. Il più duro, ha spiegato, si verificò forse durante la sua prima isola quando “abbiamo avuto il grande uragano arrivato dagli Stati Uniti e la prima puntata non siamo riusciti a farla”.

Stanziato a Cayo con poche persone, giusto per far vedere che non c’erano le condizioni per andare in onda, era vestito con i sacchi della spazzatura perché non era pronto per un uragano. “Anche le mutande erano fatte con i sacchetti di plastica, perché l’acqua entrava ovunque”, ha aggiunto spiegando che in tv non si è visto tutto.

Fortunatamente, nonostante gli attimi di paura vissuti, quando il vento ha dato segni di cenno e si è aperto un piccolo spazio nel cielo tutti sono riusciti a scappare in elicottero.

Otelma, Rachida e Mercedesz

Tra le altre difficoltà registrate durante le riprese della trasmissione, ha poi citato la caduta del Divino Otelma, “che è stato spinto (ndr. da Francesca Cipriani) e si è aperto la testa”, lo svenimento di Rachida Karrati, “che ha perso i sensi davanti ai miei occhi in mezzo all’acqua”, e l’apnea di Mercedesz Henger che, nonostante non abbia causato panico sull’isola, ha fatto vivere momenti di ansia in studio per le immagini che la mostravano in procinto di rimanere senza fiato.