Isola dei Famosi, Alvin svela alcune curiosità su cibo, Soleil e rapporto con Ilary Blasi

Ospite di Casa Chi, Alvin ha svelato alcune curiosità e retroscena sull’Isola dei Famosi relativi al cibo mangiato dai naufraghi durante le prove ricompensa, all’ospitata lampo di Soleil Sorge e al rapporto con Ilary Blasi.

Alvin svela alcune curiosità sull’Isola dei Famosi

In diretta dalla sua camera in Honduras, l’inviato ha spiegato che i piatti consumati dagli isolani durante le dirette con lo studio “li cucinano in mensa per tutto lo staff e li mangio anche io”. Quanto a Soleil, presente durante la serata di lunedì 6 giugno 2022 insieme a Vera Gemma, ha affermato che “appena finito mi ha detto che le dispiaceva moltissimo andarsene e che sarebbe rimasta volentieri per una settimana”. E ancora: “Mi ha detto che era emozionatissima per il tuffo in elicottero che non aveva mai fatto”.

Quanto alla prova dell’uomo vitruviano, di cui la Sorge ha dato prova di essere una campionessa, “dal vivo le nostre facce erano quelle, sono impulsi che non si possono controllare, è stata brava”.

Alvin e il rapporto con Ilary Blasi

Alvin si è infine espresso sul rapporto che lo lega alla conduttrice, con cui spesso si punzecchia e si rende protagonista di siparietti in diretta: “Noi ci conosciamo da ventiquattro anni, quindi siamo proprio fratello e sorella. Un po’ ci ha stupito tutta questa attenzione verso il nostro modo di comunicare, perché per noi è così da ventiquattro anni”. Sui media e sui social qualcuno ha infatti insinuato che tra i due ci fosse tensione e aria di litigio, ma “per noi era normale”.

Lui e Ilary hanno quindi capito che le loro comunicazioni dovevano essere veicolate in un altro modo per lo spettatore e dunque “siamo diventati più caz***ni”. Infine un pensiero sull’attuale edizione del reality: “É più coesa rispetto alle altre, è nata sotto un buon cielo e siamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda”.