Isola dei Famosi, Alvin furioso con Jeremias: “C’è sempre qualcosa contro di te!”

Sempre composto, preciso e imparziale, anche Alvin ha perso la pazienza durante la puntata dell’Isola dei Famosi di giovedì 7 aprile 2022: l’inviato del reality si è in particolare scagliato contro Jeremias Rodriguez per il suo atteggiamento troppo vittimistico che lo porta a pensare in numerose occasioni che venga fatto qualcosa contro di lui.

Alvin contro Jeremias

Il primo richiamo è arrivato proprio all’inizio della diretta, quando Ilary Blasi ha fatto delle domande a suo padre Gustavo e il figlio continuava ad intervenire per rispondere al posto suo. Nonostante Alvin abbia più volte chiesto di far parlare il papà, il naufrago lo ha più volte interrotto perché a suo dire, non parlando un italiano perfetto, rischiava di non essere compreso a pieno. “Devi far parlare tuo padre. Lo capiamo, glielo chiediamo noi. Non ti preoccupare. Jere, ascoltami. Devi far parlare tuo papà. Quando chiediamo a te rispondi te”, ha ribadito l’inviato.

Alvin contro Jeremias: “C’è sempre qualcosa contro di te”

L’arrabbiatura più grande è però arrivata dopo in occasione della prova leader. Questa prevedeva che i concorrenti dovessero rimanere appesi ad una corda sopra ad una piscina piena di fango e che l’ultimo a cedere avrebbe vinto. Prima che iniziasse, Gustavo ha avuto da ridire perché secondo lui Floriana Secondi era in una posizione che l’avrebbe avvantaggiata. Dopo essersi accertato che tutto fosse corretto, Alvin ha annunciato di essere pronto per dare il via al gioco.

Se non fosse che Jeremias ha scosso la testa in segno di dissenso, gesto che ha scatenato la furia dell’inviato: “Se gentilmente non vi scoccia decido io quali sono le regole di questo gioco. Jeremias scuoti sempre la testa perché c’è sempre qualcosa contro di te apparentemente, come è possibile?”. Ha quindi ribadito il concetto anche a Ilary e allo studio: “Diciamo che Jeremias è sempre in disaccordo perché secondo lui c’è sempre qualcosa contro la sua coppia”. Dopo questo breve momento di ira, tutti si sono ricomposti e si è potuto dare avvio alla prova che è stata vinta da Carmen Di Pietro.