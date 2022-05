Isola dei Famosi, Alex Belli su Soleil Sorge: “Incoerente e pazza”

A tre mesi dalla fine del Grande Fratello Vip, che li ha visti protagonisti sia quando erano insieme dentro la casa sia una volta che lui ha abbandonato il gioco, Alex Belli e Soleil Sorge continuano a far parlare di loro e a punzecchiarsi sui social: l’ultima occasione è stata fornita dalla partenza per l’Isola dei Famosi di lei, che ha portato l’attore a definirla “incoerente e pazza”.

Alex Belli su Soleil Sorge all’Isola dei Famosi

Intervenuto durante L’Isola Party, Alex si è così espresso dopo che Valentina Barbieri ha imitato la Sorge: “Se ci manchi? No Sole, non ci manchi assolutamente. Sai cosa c’è? Sei un’incoerente e pazza. Vuoi una bella news flash? Dei tuoi click non me ne frega niente. Questo screzio in verità è una cavolata, a me ste cose piacciono perché io sono il re dei dissing. Ma qui c’è una verità pura, io non ho niente contro Soleil, ma tutte le volte leggo cose in cui dice ‘io mi dissocio, io non voglio più far parte del mondo del trash, io mi allontano’ dico: Ciccia, hai fatto sei mesi di trash televisivo, svegliati! Tutte le volte che rinnega sta roba vado fuori di testa“.

Ha poi ammesso di volerle bene e che, a parte la non condivisione delle sue frasi, non c’è nulla di serio. “Io faccio il circense, cioè faccio intrattenimento. Farlo in un reality significa trovarsi bene con qualcuno e vivere la propria esperienza. Sono fatto così, ma non è detto che sia la formula giusta per tutti”, ha aggiunto ricordando l’ormai nota chimica artistica che ha tenuto legati i due ex gieffini nella prima parte del programma.

Soleil Sorge pronta ad entrare in gioco

Soleil è intanto pronta a sbarcare nel reality insieme a Vera Gemma durante la puntata di lunedì 6 giugno 2022.

Per entrambe sarà la seconda volta a Cayo Cochinos, dove sono già arrivate e si sono collegate con Ilary Blasi, e tutto il pubblico è curioso di come cambieranno le dinamiche dopo il loro ingresso.