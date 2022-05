Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni si ritira? L’indiscrezione sul contratto non firmato

Alessandro Iannoni potrebbe lasciare l’Isola dei Famosi 2022 prima del previsto: secondo indiscrezioni, pare infatti che il figlio di Carmen Di Pietro non abbia ancora firmato il contratto per il prolungamento della permanenza in Honduras perché titubante.

Alessandro Iannoni e il contratto non firmato

Dato il successo dell’edizione e i buoni ascolti totalizzati nelle prime settimane del programma, Mediaset aveva infatti deciso di posticipare la fine del reality al 27 giugno 2022. Una data di un mese successiva rispetto a quella prevista nel contratto firmato originariamente dai naufraghi, motivo per cui la produzione avrebbe chiesto a ciascuno di mettere nero su bianco la propria volontà di continuare l’esperienza fino al suddetto giorno. Lo stesso era accaduto al Grande Fratello Vip, dove i concorrenti erano stati chiamati uno ad uno in confessionale per decidere se tornare a casa o accettare il nuovo contratto.

Alessandro Iannoni non avrebbe però ancora firmato in quanto sarebbe indeciso se rimanere nel programma o tornare in Italia per riabbracciare la sorella Carmelina, il padre e i suoi amici. La loro mancanza inizia infatti a farsi sentire e il richiamo di casa si fa sempre più persistente. A rendere nota l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che, sul proprio profilo Instagram, ha così scritto: “Domani è l’ultimo giorno per firmare il contratto all’Isola e decidere se continuare o meno. In Honduras anche l’amico di Alessandro, che non vuole firmare, per convincerlo”.

Alessandro Iannoni, un amico in Honduras per farlo restare?

Dalle sue parole emergono due fatti: che il giovane non abbia ancora deciso sul suo immediato futuro e che, per esortarlo a rimanere nel programma, la produzione del reality abbia pensato di far volare in Honduras un suo amico. Per il momento nessuna delle due informazioni è stata confermata e si potrà sapere di più nella prossima puntata di lunedì 23 maggio 2022.