Isola dei Famosi, Alessandro frena con Maria Laura: “Meglio leggere un libro che stare con lei”

Tra Alessandro Iannoni e Maria Laura De Vitis sembra non esserci più l’intesa dei primi giorni: dopo le notti trascorse insieme nella capanna, il figlio di Carmen di Pietro ha messo in chiaro di non voler intraprendere una relazione con la modella (o comunque non all’interno del reality) e confessato agli altri naufraghi di preferire la lettura di un libro allo stare con lei.

Alessandro e Maria Laura si allontanano

Già durante l’ultima puntata il giovane aveva esternato i suoi dubbi sulla veridicità dei sentimenti dell’ex di Brosio: “È una bravissima ragazza ma resta il fatto che ha avuto tempo per studiare il personaggio mio e di mia madre. Un po’ le faceva comodo a lei e per rimanere in gioco. Sono dubbi, alimentati da altri gesti, che non mi toglie nessuno dalla testa”.

Parole che avevano fatto rimanere male la De Vitis, la quale aveva ammesso di essere effettivamente entrata a gamba tesa e di essere stata troppo invadente ma solo perché sentiva di avere poco tempo per conoscere una persona che le piaceva. “Io ci tenevo davvero. Le cose che pensavo di provare per te sono vere”, aveva affermato.

Dubbi sul suo atteggiamento erano stati sollevati anche da Guendalina, già dubbiosa sui sentimenti di Mercedesz per il fratello Edoardo tanto da aver definito “truffadores” le due entrate come “conquistatores”: “Non mi dire che ti piaceva Alessandro. Lui è la persona più buona, umile, educata e gentile del mondo. Ti ha sempre detto che voleva conoscerti prima di esporsi. Tu hai fatto tutto di fretta perché non volevi uscire dal programma”.

Alessandro su Maria Laura: “Preferisco leggere”

Nelle immagini mostrate durante l’ultimo daytime, la chiusura di Alessandro verso Maria Laura sembra essersi resa definitiva, tanto che lui ha confessato agli altri naufraghi che “piuttosto che stare con lei preferirei leggere un libro”. Una frase a cui Guendalina ha risposto ironicamente “ma aperto o chiuso?” e che non è andata giù a diversi utenti del web che hanno ritenuto scorretto parlare in questo modo alle spalle della De Vitis.