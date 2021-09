Voto in Islanda, parlamento a maggioranza femminile: è la prima volta in Europa

Per la prima volta, l’Europa avrà un parlamento nazionale composto per la maggioranza da donne. Accade in Islanda, dove 33 dei 63 seggi dell’Althing, assemblea che da 1991 ha struttura unicamerale, saranno infatti occupati da donne: si tratta del 52,3 per cento, quota mai raggiunta in precedenza in Europa. È questo il risultato delle elezioni legislative che si sono svolte il 25 settembre nel Paese nordico e che hanno riconfermato al governo la coalizione sinistra verde-destra della premier Katrin Jakobsdottir. Fino ad ora primato in questo ambito spettava alla Svezia, con il 47 per cento di donne parlamentari.

Ai conservatori della coalazione vanno 13 seggi su 63

Contro le previsioni, la coalizione di Verdi, Partito Progressista e Partito dell’Indipendenza (quest’ultimo di destra) è cresciuta. Ha infatti ottenuto 37 seggi, quattro in più rispetto ai 33 dello scorso mandato. Ma sono cambiati gli equilibri all’interno dell’alleanza: meno voti per il Movimento Verde del primo ministro Jakobsdottir e centro in crescita, mentre a ottenere i maggiori consensi sono stati i conservatori di Bjarni Benediktsson, che si sono aggiudicati 13 seggi. Il tutto per un contesto politico decisamente frammentato in quel di Reykjavík.

In Islanda nel 1980 la prima donna presidente eletta

A differenza di altri Paesi l’Islanda non ha le cosiddette quote rosa in parlamento, anche se alcuni partiti richiedono che un numero minimo di candidati siano di sesso femminile. Si tratta ad ogni modo di uno Stato a lungo pioniere nell’uguaglianza di genere e nei diritti delle donne: nel 1980 Vigdís Finnbogadóttir (rimasta poi in carica fino al 1996) è stata la prima presidente donna eletta democraticamente al mondo. Per quanto riguarda la maggioranza femminile in parlamento, come detto si tratta di una prima volta per l’Europa, mentre al mondo ci sono altri cinque Paesi con parlamenti dove le donne detengono almeno la metà dei seggi: Ruanda (61 per cento), Cuba (53 per cento), Nicaragua (51 per cento), Emirati Arabi Uniti e Messico (entrambi 50 per cento).

Althing, il parlamento più antico al mondo

L’Althing, così si chiama il parlamento d’Islanda, è l’assemblea nazionale più antica al mondo. Oggi ospitato in un palazzo di Reykjavík, fu infatti fondato nel 930 a Þingvellir. Questo luogo, il cui nome significa proprio «pianura del parlamento», si trova lungo la dorsale medioatlantica, che divide la zolla tettonica americana da quella europea: è qui che i rappresentati delle antiche tribù norrene si riunivano per discutere la legge comune dell’isola, mentre le persone comuni la raggiungevano anche per la compravendita del bestiame e celebrare i matrimoni. Le decisioni prese venivano scritte in caratteri runici su pietre e quindi declamate ai presenti, che poi le avrebbero rese note alle rispettive tribù.