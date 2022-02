L’Islanda annuncia lo stop alla caccia alle balene dal 2024

Gli ambientalisti, gli amanti degli animali e tutti coloro che lottano ogni giorno per la loro salvaguardia possono esultare. Sembra essere arrivata la volta buona per quanto riguarda il divieto di caccia alle balene che da molti anni si tenta di raggiungere in Islanda. Una decisione, quella di fermare ufficialmente la pratica, che è stata annunciata dal ministro della Pesca Svandis Svavarsdottir: «Salvo indicazioni contrarie ci sono poche ragioni per consentire la caccia alle balene dal 2024». In attesa che scadano le attuali normative, che dureranno fino al 2023, si spera che non arrivino indicazioni diverse nei prossimi mesi.

Caccia alle balene: restano Islanda, Norvegia e Giappone

In tutto il mondo, la pratica della caccia alle balene resiste in sole tre nazioni. Due sono del nord Europa, l’Islanda che l’abolirà dall’1 gennaio 2024 e la Norvegia. L’altra è il Giappone, forse il principale paese cacciatore di balene. L’obiettivo è l’esportazione della carne, che un tempo veniva consumata in grande quantità ma che da qualche anno ha avuto un vero crollo di richieste, soprattutto grazie ai continui appelli delle associazioni ambientaliste. In più questo tipo di caccia è molto dispendiosa da quando sono state estese le zone rosse, cioè le aree vicino alla costa in cui non si può pescare. I pescherecci devono spingersi sempre più al largo e l’aumento delle spese è sensibile.

Balene, il precedente dietrofront dell’Islanda

Non è la prima volta che l’Islanda annuncia che porrà fine alla caccia alle balene. Nel 2020 Hvalur e Ip Utgerd, le due principali aziende che si occupano della pratica nel paese islandese, avevano annunciato di aver bloccato tutte le spedizioni. Uno stop durato fino al luglio 2021, prontamente denunciato da Greenpeace: «L’Islanda ha pianificato di cacciare fino a 154 balenottere comuni. Questa specie non potrebbe essere commercializzata perché è in pericolo».