Isis pronto a uccidere Bush a Dallas: sventato il piano

Una cellula dell’Isis era pronta ad assassinare l’ex presidente George W. Bush. Il piano, sventato dall’Fbi grazie ad informatori e monitoraggio online, prevedeva di ucciderlo a Dallas, città teatro dell’assassinio di John Fitzgerald Kennedy nel 1963.

Isis pronto a uccidere Bush a Dallas: cosa prevedeva il piano

Una cellula dell’Isis intendeva assassinare l’ex presidente George W. Bush a Dallas. Il piano è stato sventato dall’Fbi, che grazie ad informatori e a monitoraggio online è riuscita a risalire a chi aveva organizzato l’operazione. La mente è l’iracheno Shihab Ahmed Shihab, che cercava vendetta per l’invasione dell’Iraq nel 2003. Giunto negli Stati Uniti nel 2020 e in attesa di una risposta alla sua domanda di asilo, l’uomo viveva a Columbus, in Ohio, da dove aveva organizzato il piano per uccidere il 43mo presidente degli Stati Uniti. Dopo mesi trascorsi a elaborare strategie con presunti complici in altri paesi del Medio Oriente, Shihab alla fine del 2021 era pronto a colpire con l’aiuto di un commando fatto entrare dal Messico.

Lo scorso novembre è volato in Texas per un sopralluogo. Lì l’uomo ha filmato la casa dell’ex presidente e il George W. Bush Institute. Successivamente ha rivelato a uno degli informatori sotto copertura dell’agenzia federale il suo piano e gli ha chiesto aiuto per ottenere un “badge falso” della polizia con cui poter agire più liberamente. Il suo piano includeva anche trovare e uccidere un ex generale iracheno. Quest’ultimo aiutò gli americani durante la guerra del 2003 e, secondo indiscrezioni, vivrebbe negli Usa sotto copertura.

Come l’Fbi ha sventato l’operazione

Shahib si fidava talmente dei due informatori, con i quali era entrato in contatto per ottenere documenti falsi dell’immigrazione, da accettare di usare un cellulare che gli avevano fornito. Uno smartphone che poi si è rivelato fatale per la sua operazione. A loro aveva raccontato di essere parte dell’unità di ‘Al-Raed’ e rivendicato di aver ucciso molti americani in Iraq fra il 2003 e il 2006 con auto imbottite di esplosivo. E con loro era entrato anche nei dettagli della sua missione, rivelando che un gruppo di sette persone sarebbe stato inviato negli Stati Uniti per uccidere Bush.

Il commando includeva quattro suoi connazionali che sarebbero dovuti arrivare da Iraq, Turchia, Egitto e Danimarca. Uno di questi era il “segretario di un ministro delle finanze dell’Isis”, aveva raccontato a uno degli informatori. Aveva anche spiegato che i quattro uomini appartenevano all’ex partito Baath di Saddam Hussein ed erano in “esilio politico” perché contrari all’attuale governo iracheno.

Il commando sarebbe dovuto entrare negli Stati Uniti illegalmente dal Messico, dove doveva atterrare con semplici visti turistici. Una volta portata a termine l’operazione avrebbe lasciato gli States con le stesse modalità. Shihab sembrava fiducioso considerato che era già riuscito a far entrare negli Stati Uniti almeno due uomini associati ad Hezbollah al prezzo di 50.000 dollari l’uno. Grazie ai suoi due informatori a pagamento, l’Fbi è riuscita però a sventare il complotto e a fermare l’uomo, attualmente sotto la custodia delle autorità.