Ischia, polemiche sulle parole di Pichetto Fratin: «Non sa di cosa parla»

Le parole del ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, rilasciate in mattinata su Rtl 102.5 hanno avuto strascichi non indifferenti. «Basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti quelli che lasciano fare», ha commentato in riferimento agli abusi edilizi, scatenando le ire dei sindaci coinvolti nella tragedia di Ischia. Tra questi il più duro è stato Giacomo Pascale, primo cittadino di Lacco Ameno, che sulle pagine di Adnkronos ha replicato: «Il ministro Pichetto Fratin mi sorprende con queste sue dichiarazioni, forse non sa di cosa parla…». Il ministro aveva già corretto il tiro in una nota pubblicata dopo l’intervista, ma non è bastato.

Pascale: «Magari bastasse l’arresto di un sindaco»

«Magari bastasse l’arresto di un sindaco per non vivere le sciagure», ha commentato Giacomo Pascale con quella che è una delle dichiarazioni più forti rilasciate ad Adnkronos. «Noi abbiamo avuto una frana di dimensioni enormi che è scesa dal Monte Epomeo a una velocità enorme trascinando tutto», ha raccontato il primo cittadino di Lacco Ameno, «quindi se il ministro parla di quanto accaduto trovo questa dichiarazione fuori luogo. Per quanto riguarda il resto, lui è ministro e ha il potere di fare ciò che vuole anche arrestare il sindaco o requisire gli immobili. Noi siamo qui».

Pascale su Rixi: «Lui sa di cosa parla»

Ma Giacomo Pascale non si è fermato: «Penso che il ministro si potrebbe fare carico di una svolta, dopo anni di chiacchiere e incurie, facendo quello che dice il governatore De Luca ma che è inascoltato. A partire da un piano decennale per la messa in sicurezza de l territorio con una cabina di regia, sburocratizzate gli appalti e un patto serio tra tutte le forze politiche. Che anche se cambiassero i governi non si dovrebbe modificare il programma. Noi passiamo da una emergenza all’altra». Il sindaco parla anche del viceministro Rixi, che «è un uomo delle istituzioni, è un uomo pratico e sa di cosa parla. Ho avuto modo di conoscerlo quando ci fu il terremoto. Io vorrei vivere in un Paese in cui non puoi fare il parlamentare se non hai fatto per almeno un anno il consigliere comunale. Molti di questi vogliono anche speculare».

Il presidente dell’Anci attacca il ministro

Ma Pascale non è l’unico ad aver attaccato Pichetto Fratin. Il ministro ha incassato anche le critiche di Antonio Decaro, presidente dell’Associazione nazionale Comuni d’Italia. «Il commento del ministro Pichetto Fratin sulla tragedia di Ischia, mentre ancora si cercano i dispersi e si contano le vittime, è di una volgarità inaccettabile e denota una grave ignoranza dell’argomento», ha scritto in una nota. «Liquidare la questione scaricando tutta la responsabilità sui sindaci, addirittura auspicando che vengano “messi in galera”, è l’opposto di quello che un rappresentante delle istituzioni dovrebbe fare: ora dal ministro aspettiamo delle scuse verso i sindaci italiani». Decaro insiste, chiede sostegni economici e che vengano sbloccati fondi rallentati dalla burocrazia. Poi chiude: «Le polemiche e gli scaricabarile non sono degni di momenti così drammatici e non danno alcuna risposta alle esigenze e alla rabbia giustificata dei cittadini colpiti».