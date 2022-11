Ischia: se condono è perdono, imperdonabili sono i condoni

Si è topolini quando la montagna partorisce una montagna. Dilavare. Di lavare i peccati del modo, no, non così. Isola abusata, costruita ovunque, scivolata a mare. La natura non è matrigna, siamo noi figli avidi che le rubiamo la pensione. Se condono è perdono, imperdonabili sono i condoni. Per Ischia un palindromo di speme: “E lo so: regge l’ira, fango, sogna fari, leggero sole”.