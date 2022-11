Ischia, Angela Merkel: «Sono in lutto con la gente dell’isola»

Le immagini di Ischia hanno fatto il giro d’Europa e del mondo. In migliaia hanno espresso sui social il loro cordoglio per le vittime e il loro dispiacere per il disastro naturale vissuto dall’isola. Tra questi c’è anche Angela Merkel. La sua dichiarazioni è arrivata nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 novembre, e ha un valore doppio. L’ex cancelliere tedesco, infatti, è legata da un lungo passato di vacanze sull’isola, a cui ha dichiarato di essere profondamente legata.

Merkel: «Sono in lutto con la gente di Ischia»

Sul proprio sito ufficiale, l’ex leader tedesca ha espresso tutta la propria vicinanza ai cittadini dell’isola di Ischia. «È con grande sgomento che seguo la notizia del disastro del maltempo e delle relative frane a Ischia», scrive Angela Merkel. Poi aggiunge: «Conosco bene l’isola, mi sono affezionata a essa e alla sua gente. Sono in lutto con loro per le vittime e il mio pensiero va alle loro famiglie, a tutte le persone colpite dal disastro e ai soccorritori». L’amore per l’isola da parte della ormai ex cancelliera tedesca è noto. Da anni Angela Merkel e il marito trascorrono le vacanze estive sull’isola, come fanno tanti cittadini tedeschi.

Merkel sulla guerra: «Non una sorpresa»

Angela Merkel torna così a parlare dopo le dichiarazioni di due giorni fa, con cui ha attirato le ire dei leader politici di tutta Europa. «Non è stata una sorpresa», ha detto l’ex cancelliera allo Spiegel, parlando della guerra in Ucraina. Per lei, rivela il quotidiano, gli accordi erano «ormai diventati un guscio vuoto». Nel 2021 «cercai di ristabilire insieme a Emmanuel Macron un colloquio autonomo tra il Consiglio Ue e Putin» ma Merkel ammette che «non avevo più la forza di impormi perché tutti sapevano: in autunno non ci sarà più». L’ammissione di Angela Merkel ha fatto storcere il naso a tanti dei suoi ex alleati.