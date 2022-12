Ischia, allerta meteo gialla: evacuate oltre mille persone

Non piove da diverse ora a Ischia. Ma dal pomeriggio di ieri, dopo l’allerta meteo diramata dalla Protezione civile, è scattato il piano di evacuazione per oltre mille persone. Al momento sono 341 le persone sistemate in hotel, comprese quelle sfollate subito dopo la frana. Una novantina hanno notificato di aver trovato autonoma sistemazione e molte altre, rispetto alle oltre mille potenzialmente interessate, si sono mosse da sole verso famiglie e amici. Cinquantaquattro famiglie residenti nella zona rossa di Casamicciola hanno scelto di non allontanarsi dalle proprie case, rende noto il commissario per l’emergenza post alluvione Giovanni Legnini. Nei loro confronti le forze dell’ordine stanno svolgendo «opera di convincimento e persuasione», con la notifica dell’ordinanza di evacuazione emessa ieri.

L’allerta meteo è stata prorogata fino alle 16 di domani

Nonostante la paura e i disagi, la prima notte fuori casa per gli sfollati è stata tranquilla, nonostante la paura e i disagi, ma secondo quanto riferito dal commissario Legnini. I cittadini residenti nell’area rossa, che non avevano provveduto autonomamente a trovare ospitalità in altre abitazioni o presso parenti o amici, sono stati trasportati al centro predisposto presso il Palazzetto dello Sport del Comune di Ischia. Da qui, sono stati poi condotti nelle strutture alberghiere e ricettive, dove resteranno fino alla revoca dello stato di allerta meteo con criticità gialla che, in vigore da venerdì alle 16 per Ischia e altre zone della fascia costiera partenopea, è stato prorogata fino alle 16 di domenica. Sull’isola le scuole primarie potrebbero riaprire nella giornata di lunedì 5 dicembre, mentre per le quelle di grado superiore la riapertura dovrebbe essere posticipata a mercoledì.

#Ischia, in questo momento non sta piovendo sull’isola e proseguono le ricerche dell’ultima ragazza dispersa e l’opera di assistenza alla popolazione. Al lavoro #oggi 220 #vigilidelfuoco [#3dicembre 9:30] pic.twitter.com/aHxaSvXDMk — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 3, 2022

Proseguono le ricerche dell’ultima dispersa

Proseguono intanto a Casamicciola, concentrate tra via Celario e via Santa Barbara, le ricerche dell’ultima persona dispersa nella frana che ha investito il comune ischitano una settimana fa. Si tratta di Mariateresa Arcamone, 31 anni. In corso anche le operazioni di rimozione del fango per il ripristino della viabilità. Oggi sull’isola operano 220 vigili del fuoco, con 83 mezzi di soccorso.

