Non solo Ischia, abusivismo e mancate demolizioni in Italia

Nella pratica delle lacrime di coccodrillo non ci batte nessuno. Però con quelle non si risana il territorio, non si previene il dissesto idrogeologico e non si combatte la speculazione edilizia. Tante belle parole e pochi fatti, un occhiolino all’illegalità e una lisciata di pelo a certe frange di popolazione che garantiscono consenso elettorale. Fin quando non arrivano l’acqua, il fango o una frana a portarsi via tutto. Allora si piange per qualche giorno, appunto. E poi via come prima, business as usual. La tragedia di Ischia riporta in primo piano il tema dell’abusivismo e del consumo di suolo nel mix letale con il cambiamento climatico. Ma i numeri circa l’azione dei Comuni per far rispettare le regole (quando ci sono) contro la cementificazione appaiono desolanti.

Dal 2004 al 2020 è stato abbattuto solo il 32,9 per cento degli immobili colpiti da provvedimento amministrativo

Lo spaccato migliore arriva forse da Legambiente che nel suo ultimo rapporto sugli illeciti in edilizia ha raccolto dati preziosi da circa un quarto degli 8 mila municipi italiani, andando indietro di oltre 15 anni. Emerge così che dal 2004 al 2020 è stato abbattuto solo il 32,9 per cento degli immobili colpiti da un provvedimento amministrativo, in pratica uno su tre. Enormi le differenze tra Nord e Sud, con Campania, Sicilia, Puglia e Calabria che vedono un tasso di demolizione effettiva fermo al 17,4 per cento (2.517 casi su 14.485 ordinanze). Non è un caso, evidenzia l’Osservatorio nazionale Ambiente e Legalità di Legambiente, che nelle quattro maggiori regioni meridionali si concentri il 43,4 per cento degli illeciti nel ciclo del cemento registrati in Italia nel 2019. Complessivamente, su 57.250 ordinanze emesse nel periodo 2004-2020 quelle eseguite sono state appena 18.838, appunto il 32,9% per cento, con alcune aree del Nord oltre il 60 per cento e la Puglia mestamente in coda al 4 per cento. D’altro canto la stessa Ischia è un esempio calzante di quanto avvenuto negli ultimi decenni. Dai tempi del condono targato Craxi, nel 1985, sono state presentate 27 mila domande di sanatoria e quelle relative a intere abitazioni sorte senza licenza edilizia sono circa la metà. Delle migliaia di ordinanze amministrative emanate dai Comuni dell’isola nessuna è stata portata a termine, mentre delle circa 10 mila scaturite da sentenza penale quelle eseguite non arrivano a 300.

Legambiente: al Sud «esistono luoghi in cui ci sono più case abusive che famiglie»

Al netto di una frequente carenza di strumenti urbanistici efficaci e di un atteggiamento indulgente di fronte all’illegalità da parte di una buona fetta del ceto amministrativo, va detto che i Comuni si trovano sovente in difficoltà finanziarie rispetto all’obbligo di perfezionare le operazioni di demolizione dei manufatti abusivi. Esiste in realtà un Fondo rotativo che fa capo alla Cdp e che può anticipare le risorse alle città per accelerare gli interventi demolitori: il problema è che poi comunque i sindaci devono restituire i soldi e a loro volta hanno spesso difficoltà a rivalersi nei confronti dei responsabili degli abusi. Ecco perché i municipi nicchiano e le ruspe latitano. Anzi, spiega Legambiente, al Sud «esistono luoghi in cui ci sono più case abusive che famiglie».

Conte 1 nella bufera per il decreto Genova

E lo Stato centrale? Dopo i cattivi esempi forniti con i ripetuti condoni, ha mai provato a dare una sferzata che fosse etica e organizzativa al tempo stesso? Il Governo Conte 1 è di nuovo finito nella bufera per la norma del decreto Genova che facilitava, sostengono i detrattori, le sanatorie (per l’ex premier si trattava invece solo di norme di snellimento). Il Conte 2, al contrario, inserì nel decreto Semplificazioni del 2020 un’altra misura che assegnava alle prefetture il compito di superare l’inerzia dei Comuni e di procedere alle demolizioni. Purtroppo, dopo pochi mesi, una circolare interpretativa del Viminale ridimensionò le ambizioni del provvedimento, restringendo l’azione dei prefetti ai soli abusi edilizi verificati dopo l’entrata in vigore della legge ed escludendo tutte le ordinanze su cui fosse pendente un ricorso per via amministrativa. Ecco perché, secondo Legambiente, «il risultato, dal punto di vista della cultura della legalità, è quasi più grave dell’impatto concreto sull’ambiente», viste le condotte di un potere centrale che s’indigna, s’impegna e poi getta la spugna con pochissima dignità, parafrasando Fabrizio De André.

Solo il 3,8 per cento degli immobili abusivi risulta inserito nel patrimonio dei Comuni

L’inefficienza della macchina pubblica di fronte al fenomeno degli abusi edilizi, però, è testimoniata anche da un altro dato del report dell’associazione. Quando il proprietario di un immobile irregolare non rispetta l’ingiunzione alla demolizione entro 90 giorni, l’edificio dovrebbe essere acquisito in via automatica al patrimonio pubblico. Peraltro, la minaccia di una possibile condanna per danno erariale dovrebbe rendere solerti i sindaci nell’eseguire le trascrizioni e nello sfrattare gli ex proprietari che spesso continuano a occupare illegalmente. Eppure solo il 3,8 per cento degli immobili risulta ufficialmente inserito nel patrimonio dei Comuni. Certo, nei decenni anche l’abusivismo è cambiato. L’andamento demografico, i trend del mercato immobiliare, i ripetuti shock economici, la lunga crisi del settore delle costruzioni, le maggiori difficoltà ad accedere alle sanatorie: tutti ingredienti che hanno «probabilmente reso meno desiderabile costruirsi una casa abusiva», rileva lo studio di Legambiente. Tuttavia «oggi si diffonde anche una forma di nuovo abusivismo, con le “carte a posto”, oppure realizzato in difformità dai permessi». E soprattutto resta la piaga dei manufatti illegali già esistenti, che purtroppo cadono soltanto quando se li porta via il fango.