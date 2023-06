Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono separati: l’annuncio

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono separati. Lo hanno annunciato sui social. Era già da qualche tempo che si erano diffuse le voci sulla separazione e in queste ore è arrivato l’annuncio ufficiale. I due stavano insieme da circa un anno e si erano conosciuti la passata edizione di Uomini e Donne.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono separati

Da tempo si erano diffusi rumors di una presunta crisi di coppia tra i due, scomparsi dai social dove invece di solito erano molto presenti. È stata Isabella Ricci a rompere il silenzio con un post su Instagram: «Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero, non è vero».

La coppia si era conosciuta ed innamorata durante la scorsa edizione di Uomini Donne e i due si erano sposati circa un anno fa. Verso la fine del 2021, avevano deciso di abbandonare la trasmissione per vivere la loro storia d’amore fuori dalle telecamere e le cose avevano funzionato talmente bene che, a distanza di pochi mesi, erano convolati a nozze. I due volti del trono over del dating di Maria De Filippi avevano conquistato il pubblico con la loro storia d’amore: sempre molto uniti ed affiatati, sembravano una coppia perfetta ma qualcosa non è andato come doveva.

Nessun indizio sui motivi della rottura

È stato un commento di poche righe sul suo profilo Instagram quello con cui l’ex dama di Uomini e Donne ha comunicato ufficialmente la fine del suo matrimonio, senza aggiungere altro e senza spiegare i motivi che hanno portato a questa rottura. Una scelta di mantenere il riserbo su quanto sta succedendo. Tanti i messaggi di vicinanza arrivati all’ex tronista over, mentre da parte di Fabio Mantovani ancora non è giunto alcun commento.