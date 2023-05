Isabella Noventa, stasera su Nove il docu Un delitto senza corpo

Nuovo appuntamento con il ciclo di documentari Nove racconta. Stasera 4 maggio, alle 21.30 in prima visione assoluta su Nove, andrà in onda Un delitto senza corpo che racconta il caso di Isabella Noventa. Partendo dalla notte in cui la donna scomparve nel padovano, si ripercorreranno le tappe di una vicenda che ancora oggi presenta numerosi lati oscuri. Pur essendo stati riconosciuti e condannati i colpevoli, infatti, nessuno ha mai rinvenuto il cadavere. Autrici del documentario sono Marina Loi e Flavia Triggiani, mentre la regia è opera di Alessandro Galluzzi. La visione sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Discovery+.

Un delitto senza corpo, le tappe principali del caso Isabella Noventa

Il racconto del documentario partirà dalla notte fra il 15 e il 16 gennaio 2016 quando Isabella Noventa, segretaria in uno studio medico di Padova, sparì nel nulla nel vicino comune di Albignasego. L’ultimo ad averla vista fu il compagno Freddy Sorgato, che in un primo momento riferì di averla accompagnata in centro a Padova per un appuntamento con un’amica. Una ricostruzione che ben presto si rivelò infondata, soprattutto a seguito di alcune contraddizioni nel racconto. Un mese dopo la scomparsa di Isabella, al termine di un interrogatorio fiume di Sorgato, gli agenti dichiararono in stato di fermo non solo Freddy, ma anche la sorella Debora e Manuela Cacco, tabaccaia in un locale di proprietà dell’uomo. Solo in seguito si scoprì che Manuela e Freddy avevano una relazione alle spalle di Isabella.

Secondo la ricostruzione della Procura, Isabella e Freddy uscirono per una pizza con l’idea di concludere la serata a casa di quest’ultimo. Ad attenderli invece ci fu Debora che, dopo una lieve colluttazione, colpì Isabella con un martello. All’arrivo successivo di Manuela il delitto era ormai già compiuto e il cadavere già fatto sparire. Un omicidio mosso da gelosia, rancore e avarizia dei tre autori del delitto. In via definitiva, Freddy e Debora furono condannati a 30 anni di reclusione per omicidio premeditato e distruzione di cadavere. Manuela ricevette invece una condanna di 16 anni e 10 mesi.

Un delitto senza corpo, le testimonianze esclusive del docu stasera 4 maggio 2023 su Nove

Partendo dalla notte in cui Isabella Noventa scomparve nel nulla, il documentario di Nove ne ripercorrerà le tappe principali facendo leva su importanti e inedite testimonianze. Parleranno infatti le forze dell’ordine che condussero le indagini, ma anche giornalisti di testate nazionali e locali. Ci sarà spazio anche per le parole di criminologi e psichiatri, che tenteranno di entrare a fondo nella mente criminale dei responsabili. Ci saranno interviste anche ai legali delle due parti, che racconteranno gli sviluppi del processo. Infine, nel documentario parleranno familiari e amici della stessa Isabella Noventa. Il ciclo Nove racconta proseguirà giovedì prossimo, 11 maggio, con il documentario Il Branco – L’omicidio di Desirèe Piovanelli.