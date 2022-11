Isabella Ferrari chi è: marito, età e vita privata dell’attrice italiana

Chi è Isabella Ferrari? Celebre attrice di 58 anni, ha recitato in pellicole dirette da importanti registi, come Ettore Scola, Carlo Vanzina o Woody Allen. Da qualche giorno è approdata sulla piattaforma Netflix con il film Rapiniamo il Duce, mentre l’8 novembre partecipa al ricordo di Virna Lisi su Rai1.

Chi è Isabella Ferrari: età e biografia

Isabella Ferrari è nata a Ponte dell’Olio, in provincia di Piacenza, il 31 marzo 1965. Ad oggi ha dunque 58 anni. È una delle attrici italiane più conosciute, capace inoltre di alternarsi tra cinema, teatro e televisione. Il suo primo successo, precocissimo, risale a quando Ferrari aveva 15 anni. Allora vinse il concorso Miss Teenager che le valse l’attenzione del regista Carlo Vanzina. Dopo la scrittura per il film Sapore di mare (1983) è diventata famosa. In seguito ha recitato in tante altre commedie negli anni Ottanta: da Il ras del quartiere, a Sapore di mare 2, a Domani mi sposo. Poi è stata la volta del cinema impegnato.

Tra gli altri, si ricordano i film di successo come Vite sospese di Marco Turco; Saturno contro e Un giorno perfetto di Ferzan Özpetek; Caos calmo di Antonello Grimaldi (con Nanni Moretti). Ha preso parte anche al film di Woody Allen To Rome with Love, con un piccolo cameo. Nel 1995 ha vinto la Coppa Volpi durante la Mostra del Cinema di Venezia come miglior attrice protagonista nel film Romanzo di un giovane povero di Ettore Scola. In televisione grande ha invece ottenuto grande successo in Distretto di polizia. Nel 2013, diretta da Paolo Sorrentino, ha fatto parte del cast del film poi premio Oscar La grande bellezza.

Il marito e i figli dell’attrice

Per quanto riguarda la vita privata, Isabella Ferrari ha avuto due relazioni molto importanti. La prima con Massimo Osti (poi morto di cancro), imprenditore e designer e dalla cui relazione è nata la prima figlia dell’attrice: Teresa. Successivamente è convolata a nozze con Renato De Maria, nel 2005. Con lui ha avuto due figli: Nina e Giovanni. In passato ha invece avuto una relazione con Giovanni Boncompagni, e recentemente ha rivelato di essere stata corteggiata da Sean Penn. Lo avrebbe respinto perché «lo sentivo aggressivo». Tra i suoi flirt anche quelli con Robertino Rossellini e il playboy Paolo Pazzaglia.