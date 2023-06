Isabel Russinova: età, marito e figli dell’attrice e conduttrice

Isabel Russinova, pseudonimo di Maria Isabella Cociani è un’attrice, conduttrice televisiva ed ex modella italiana. Di padre istriano e madre bulgara, è cresciuta a Trieste per poi muovere i primi passi nella moda a Milano per l’agenzia Caremoli e nelle redazioni delle riviste Vogue Italia, Lei e Harper’s Bazaar. Quasi per caso approda in tv dopo aver fatto un provino per il programma televisivo di Enzo Tortora, Cipria.

Isabel Russinova: biografia e carriera

Isabel è conosciuta al grande pubblico soprattutto per aver condotto il Festival di Sanremo nel 1983 con Andrea Giordana, Emanuela Falcetti, Anna Pettinelli e Daniele Piombi. All’esperienza sanremese seguì, sempre insieme alla Falcetti ed alla Pettinelli, la conduzione del programma musicale Discoring. Gli anni ’80 la videro più volte protagonista del piccolo schermo, tra il Discoestate insieme a Fabio Fazio e l’edizione di Mattino 2 con Alberto Castagna. Nel 1987 conduce invece Linea verde assieme a Federico Fazzuoli e Vincenzo Buonassisi. Oltre al piccolo schermo, la Russinova ha recitato in alcui film come Delitto in Formula Uno (1984), Tex e il signore degli abissi (1985), Rimini Rimini – Un anno dopo (1988), Il commissario Lo Gatto (1986) e Noi uomini duri (1987).

Isabel Russinova si è cimentata anche nella musica incidendo un 45 giri, Storia di seduzione/Gabbiani di seta occasione in cui scelse lo pseudonimo di Isabella Russinova, che poi ha accompagnato tutta la sua carriera. Allontanatasi dalla tv, si è dedicata al teatro fino a diventare direttrice artistica del Teatro Rendano di Cosenza. Oggi si definisce un’operatrice culturale, drammaturga, scrittrice e produttrice di cinema e teatro. È fondatrice, insieme a Rodolfo Martinelli Carraresi, della società di produzione Ars Millennia Production.

Isabel Russinova: marito e figli

Nel 1984, sul set di Iris, Isabel Russinova, ha conosciuto il suo primo marito, l’attore Igor Zalesky. Nel 1993, dopo nove anni insieme, la coppia si è separata. Dieci anni dopo, l’attrice incontra il regista teatrale Rodolfo Martinelli dalla cui unione sono nati due figli, Maria Cristina e Antonio.