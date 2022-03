Iryna Vereshchuk, le cose da sapere sulla vicepremier dell’Ucraina

Volodymyr Zelensky, certo. Ma tra le figure del governo di Kiev che stanno più comparendo in video a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina c’è anche la vicepremier Iryna Vereshchuk, considerata uno dei simboli della resistenza. Le cose da sapere su di lei.

Iryna Vereshchuk, le origini e gli studi

Iryna Vereshchuk è nata il 30 novembre 1979 a Rava-Ruska, cittadina che si trova nell’oblast’ di Leopoli. Ha studiato all’Istituto militare del Politecnico di Leopoli, specializzandosi in Informazione internazionale. Nel 2006 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza, per poi specializzarsi in Amministrazione pubblica. Dopo la laurea, si legge sulla pagina del governo, ha prestato servizio per cinque anni come ufficiale delle forze armate ucraine

Iryna Vereshchuk, l’inizio della carriera politica

Tra il 2007 e il 2008 Iryna Vereshchuk è stata avvocata del consiglio comunale di Rava-Ruska, città di cui è diventata sindaca nel 2010, stesso anno in cui ha ricoperto brevemente l’incarico di vicepresidente dell’amministrazione regionale di Zhovkva. Cinque gli anni trascorsi come prima cittadina della sua Rava-Ruska. Come riportano i media ucraini, all’epoca era la sindaca più giovane del Paese.

Iryna Vereshchuk, dal parlamento al governo

Nel 2019 Iryna Vereshchuk è stata eletta alla Verchovna Rada, il Parlamento dell’Ucraina, con il partito fondato e guidato da Zelensky: Sluha narodu, ovvero “Servitore del Popolo”. Nei due anni successivi ha lavorato nelle commissioni di Difesa e Intelligence. Poi, lo scorso novembre, la nomina di vicepremier (il primo ministro è Denys Šmihal’) e quella di ministra per la reintegrazione dei territori ucraini temporaneamente occupati: un incarico che si presentava molto delicato, viste le circostanze.

Iryna Vereshchuk, gli appelli sui social

Come Zelensky, anche Iryna Vereshchuk è al momento nascosta in una località segreta in Ucraina, da dove ogni giorno si rivolge attraverso i social, aggiornandoli sullo stato dei corridoi umanitari, sulle vittime del conflitto, sulla situazione nelle città assediate. Non mancano ovviamente attacchi al presidente russo Vladimir Putin, così come appelli alla Nato per la no fly zone, più volte richiesta dallo stesso presidente Zelensky.