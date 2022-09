Irlanda del Nord, per la prima volta i cattolici superano i protestanti

La situazione dell’Irlanda del Nord è divisa in due. La fotografia arriva da un sondaggio realizzato nel 2021, ma gli esiti sono stati resi noti solo ora. La popolazione cattolica aumenta, tanto da superare i protestanti, anche se di poco. I dati parlano chiaro: 45,7% contro il 43,48 percento. In questa seconda percentuale rientrano anche per altre confessioni cristiane. Dieci anni fa, invece, il sondaggio metteva a confronto il 48% dei protestanti contro il 45% dei cattolici.

Irlanda del Nord, cosa sta succedendo

Gli esperti delle questioni irlandesi ritengono che, se davvero l’Irlanda del Nord volesse lasciare il Regno Unito per passare alla Repubblica d’Irlanda, i tempi si allungherebbero di diversi decenni. In più, la fede religiosa non significa per forza scelta politica. La Brexit ha comportato dei trasporti molto più lenti, anche per via dei controlli doganali che non erano necessari per via degli accordi internazionali con l’Ue.

Per l’Irlanda del Nord questo ha portato anche a un rallentamento dei collegamenti al resto del Regno Unito. Secondo Diarmaid Ferriter, storico e autore: «(…) era nell’aria da tempo. Hanno già assistito alla perdita della loro supremazia politica. Vedere la perdita della loro supremazia numerica è un altro colpo» per gli unionisti, ovvero per gli abitanti dell’Irlanda del Nord che vogliono restare nel Regno Unito.

Perché è importante

Il problema nasce dalla questione irrisolta dell’Irlanda del Nord. Infatti, negli anni Venti, l’Irlanda riuscì a staccarsi dal Regno Unito e divenne una repubblica. Per via della fede protestante della maggioranza della sua popolazione di allora, però, l’Irlanda del Nord decise di restare nei territori inglesi e di avere un suo parlamento con capitale Belfast. La situazione ha creato non pochi disagi quando c’è stata la Brexit. Infatti, quella parte di Irlanda è tagliata fuori anche dall’Ue.

Ora, la fede protestante viene meno come discrimine e la morte della Regina Elisabetta II potrebbe comportare conseguenze anche in questa parte del Regno.