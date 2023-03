Irlanda del Nord, innalzato il livello di minaccia terroristica

In Irlanda del Nord il livello di minaccia terroristica è stato aumentato da consistente a grave, il che significa che un attacco viene ritenuto altamente probabile dal Security Service, noto anche come MI5, ovvero l’ente per la sicurezza e il controspionaggio del Regno Unito. Lo ha annunciato Chris Heaton-Harris, segretario di Stato principale di Sua Maestà per l’Irlanda del Nord.

Timori per nuove azioni della New IRA

L’innalzamento segue un aumento dell’attività repubblicana dissidente, compreso un recente attacco con armi da fuoco contro l’ufficiale di polizia John Caldwell, verificatosi a Omagh: l’agente, ferito in modo grave, è ancora ricoverato in ospedale in condizioni critiche. L’attentato è stato rivendicato dalla New IRA, il più grande e attivo gruppo dissidente dell’Irlanda del Nord, che opera principalmente a Londonderry e nella contea di Tyrone. La New IRA è il nome assunto dal 2012 la Real Irish Republican Army (RIRA), organizzazione paramilitare nata nel 1997 in seguito alla scissione di alcuni elementi dissidenti dalla Provisional IRA, sorta a sua volta da una scissione dell’IRA all’inizio dei Troubles. Secondo l’intelligence britannica, la New IRA conterebbe 500 elementi, di cui un centinaio pronti a commettere atti terroristici.

Il livello era stato abbassato a marzo 2022

Sul fronte della sicurezza si tratta di un brusco dietrofront: a marzo del 2022 il livello di minaccia terroristica in Irlanda del Nord era stato infatti abbassato per la prima volta dal 2010. Questo a seguito dell’arresto di diversi membri dell’organizzazione da parte dell’MI5. Dopo una pausa, i terroristi repubblicani sono tornati in azione a novembre, con un attentato dinamitardo contro un’auto di pattuglia della polizia, uscita illesa.

L’MI5 rivede il livello di minaccia ogni sei mesi. Ce ne sono cinque, che vanno da “basso” a “critico”. E “grave” rappresenta il quarto step, in ordine appunto di gravità: considerando che il livello di minaccia del terrorismo rimane “consistente” (livello 3) nel resto del Regno Unito, ciò significa che un attacco nell’Ulster viene considerato possibile. Se non imminente.