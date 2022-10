Irlanda, esplode stazione di benzina: almeno 7 morti

Tragedia in Irlanda: una stazione di benzina è improvvisamente esplosa e ha provocato seri danni in tutta l’area circostante. L’incidente ha danneggiato cose e persone, per ora le autorità hanno fatto un bilancio di sette vittime ma questo numero potrebbe salire nelle prossime ore.

L’esplosione della stazione di servizio in Irlanda

L’esplosione della stazione di servizio in Irlanda è avvenuta ieri pomeriggio nel villaggio di Creeslough, nella contea di Donegal, nel nord-ovest del territorio. Questo evento è stato tragico e ha addirittura danneggiato un edificio adiacente. Oltre alle sette vittime, secondo le fonti della polizia altre otto persone sono state portate nelle strutture sanitarie e alcune sono in condizioni gravi. Inoltre, non si sono fermate le ricerche per riuscire a rintracciare e aiutare eventuali altre persone coinvolte nell’incidente.

Le operazioni di soccorso si sono protratte per tutta la notte e hanno partecipato a esse polizia locale, vigili del fuoco, servizi d’emergenza e anche la guardia costiera. Inoltre, sono arrivati aiuti dall’eliambulanza dell’Irlanda del Nord. In questo momento, la nazione è sotto shock e il primo ministro Micheal Martin ha definito «questa devastante esplosione» come un evento traumatico per la popolazione.

Le probabili cause dell’incidente

Le autorità stanno indagando per scoprire cosa possa aver causato l’incidente in Irlanda. Non si conoscono ancora le cause esatte che hanno portato alla tragedia. Tuttavia, un consigliere comunale, tale John O’Donnell, avrebbe affermato che l’esplosione sarebbe avvenuta in seguito a una fuga di gas.

L’ospedale che ha curato i primi feriti a causa dell’esplosione ha comunicato che si è trattato «un grave incidente che ha coinvolto molte persone le cui ferite richiedono un trattamento immediato». Per riuscire a offrire cure migliori e terapia sicure, alcuni feriti sono stati trasportati in elicottero dall’ospedale universitario di Letterkenny alla capitale Dublino. Si spera che nelle strutture sanitarie della capitale possano ricevere le cure adeguate per recuperare le loro condizioni di salute.