Addio a Irene Fargo, la cantante è morta a 59 anni

La cantante Flavia Pozzaglio, conosciuta come Irene Fargo, è morta a 59 anni, dopo una lunga malattia, a Chiari, il paese del bresciano dove viveva. A dare la notizia è stata la cantante e produttrice discografica Giovanna Nocetti. Ecco chi era l’artista scomparsa prematuramente.

Irene Fargo, le due partecipazioni al Festival di Sanremo

Nata a Palazzolo e cresciuta a Chiari, Irene Fargo aveva esordito come cantante nel 1989, con la partecipazione al Festival di Castrocaro. Ma era diventata nota al grande pubblico per le due apparizioni consecutive al Festival di Sanremo, entrambe nella sezione Nuove Proposte e terminate con un secondo posto. Nel 1991, con La donna di Ibsen, con citazione del drammaturgo norvegese, era arrivata dietro a Palo Vallesi (Le persone inutili).



Nel 1992 con Come una Turandot, omaggio è all’opera di Giacomo Puccini, si era piazzata alle spalle del duo Aleandro Baldi-Francesca Alotta (Non amarmi). I brani portati all’Ariston, che avevano messo in evidenza la sua passione per l’arte, il teatro e l’opera, avevano dato a Irene Fargo un discreto successo.

Irene Fargo, il silenzio e poi il ritorno

Sette gli album pubblicati negli Anni Novanta, l’improvviso silenzio: per molto tempo l’artista era rimasta lontana dalle luci dei riflettori, vittima di un marito violento. Dopo anni di abusi, aveva trovato il coraggio di mettere fine al matrimonio e, anche grazie all’amore delle figlie, era tornata in pista, lavorando soprattutto nei musical, collaborando con il cinema e pubblicando altri album. Nelle ultime settimane altri artisti avevano speso parole di incoraggiamento per la cantante sui social. Renato Zero, aveva scritto a metà giugno: «Abbiamo amici fortunati e altri a cui la sorte ha riservato un percorso più difficile. Irene Fargo è un’anima buona e generosa. Un’artista sensibile e appassionata. Il mio pubblico sa da sempre, dove posare lo sguardo e a chi consegnare il proprio cuore. Sono certo che la nostra carezza ad Irene le sarà davvero gradita e le farà un gran bene!».