Campionessa iraniana di scacchi gioca senza velo al mondiale e sfida il regime

É diventata virale la storia di Sara Khademalsharieh, la campionessa di scacchi iraniana che ha sfidato il regime presentandosi al mondiale attualmente in corso ad Almaty senza velo. La Repubblica Islamica impone di indossarlo a tutte le sue atlete anche in trasferta all’estero, ma la giovane ha voluto rivendicare il proprio diritto alla libertà.

Iraniana senza velo al mondiale di scacchi

Enfant prodige degli scacchi, la prima a guadagnarsi il grado di gran maestra femminile e quello di maestra internazionale, Sara è stata immortalata mentre guarda in camera con i capelli lunghi che scorrono sul maglione blu e i gomiti appoggiati sul tavolo della scacchiera. Un gesto che è stato interpretato come simbolo di vicinanza e solidarietà al movimento pro-democrazia che da più di cento giorni sta manifestando nel suo paese.

Dai fatti che hanno coinvolto Mahsa Amini, la ragazza morta dopo l’arresto per aver indossato l’hijab in modo sbagliato, l’Iran è infatti attraversato da un’ondata di proteste contro il regime che coinvolge cittadini di ogni classe ed estrazione sociale. Secondo l’agenzia di stampa attivista Human Rights Activists News Agency, i manifestanti uccisi sono più di 500 – di cui 69 minorenni. Più di 18 mila persone sono state arrestate e almeno 11 rischiano la pena di morte.

Chi è Sara Khademalsharieh

Appassionata di scacchi fin da piccola, Sara è diventata campionessa del mondo a soli 12 anni. «Ero solo il terzo iraniano ad aver vinto quel titolo. Dopo per me è diventata una professione», aveva raccontato qualche anno fa. Nel corso della sua carriera ha partecipato a quattro Olimpiadi degli scacchi, l’ultima nel 2018. Sposata con Ardeshir Ahmadi, regista e presentatore iraniano-canadese già finito nel mirino delle autorità nel 2015, la giovane non è nuova a prese di posizione politica.

Nel 2016, quando l’Iran si preparava ad ospitare per la prima volta il torneo internazionale di scacchi e alcune atlete americane si rifiutarono di partecipare in protesta contro le violazioni dei diritti delle donne, lei si era schierata in difesa della partecipazione: «Boicottare le competizioni nel 2017 non aiuterà le atlete iraniane. Al contrario». Nel 2020 è stata convocata e interrogata per aver contestato l’obbligo del velo.