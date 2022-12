La campionessa di scacchi iraniana senza velo si trasferirà in Spagna

Sara Khadim al-Sharia è la campionessa iraniana che ha partecipato ai Mondiali di scacchi senza velo. La sportiva ha fatto sapere che le piacerebbe trasferirsi in Spagna invece di tornare in Iran.

La donna è sposata, ha una figlia e ha anche una casa di proprietà in Spagna. Non si sa se sceglierà di chiedere asilo politico per via di quanto sta accadendo in Iran, oppure se deciderà di chiedere un semplice permesso di soggiorno dato che ha già la proprietà nel Paese europeo.

Per il regime iraniano, il suo gesto è simile a quello di Elnaz Rekabi, la sportiva che aveva partecipato alle gare in Corea del Sud senza il velo. Stando alle ultime informazioni disponibili, la famiglia della donna avrebbe subìto ripercussioni, con minacce anche ai beni di famiglia. In un primo momento, Elnaz sembrava essere scomparsa, poi fonti iraniane l’avevano prima indicata con la sua squadra e poi sottoposta a degli arresti domiciliari non ufficiali. Anche la casa della donna sarebbe stata abbattuta prima delle sue scuse ufficiali.

Campionessa di scacchi iraniana senza velo, il trasferimento

Anche il Premier Giorgia Meloni ha commentato la vicenda «Di questa campionessa di scacchi che decide di partecipare al mondiale di scacchi togliendosi il velo al cospetto del mondo. Mi ha fatto riflettere. Quello che sta accadendo in Iran è inaccettabile» ha spiegato. La Meloni ha anche ricordato l’atteggiamento aperto al dialogo dell’Italia. «Ma è inevitabile se queste repressioni nei confronti dei manifestanti non dovessero cessare, l’atteggiamento dell’Italia dovrà cambiare» ha concluso. Ieri, 28 dicembre, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato l’ambasciatore iraniano per un colloquio.

Il velo è uno dei simboli dell’oppressione del regime iraniano verso le donne e il rifiuto di indossarlo da parte della campionessa potrebbe andare in conflitto con le imposizioni del regime.