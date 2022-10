Iran, rifatto il murale di Marge Simpson davanti al Consolato a Milano

É stato rifatto, davanti al Consolato dell’Iran a Milano, il murale in solidarietà alla lotta delle donne iraniane dopo che il precedente era stato rimosso. L’opera, sempre firmata da AleXsandro Palombo, ritrae una Marge Simpson ancora più provocatoria che mostra il dito medio davanti alla rappresentanza del paese.

Nuovo murale davanti al Consolato dell’Iran a Milano

The Cut 2. Questo il titolo della nuova raffigurazione comparsa in viale Monte Rosa che raffigura la protagonista del cartone tagliarsi i capelli blu con una forbice. Un gesto simbolo della vicinanza alle donne dell’Iran che, dopo la morte di Mahsa Amini, hanno dato vita a lotte, proteste e manifestazioni in tutto il paese. La precedente opera era stata rimossa nel giro di 24 ore e la notizia della sua cancellazione aveva fatto il giro del mondo, comparendo nei titoli di Abc, Bbc News, Bbc persiana e Carolyn Omine, la producer della serie.

«Censurare un’opera realizzata in solidarietà a Mahsa Amini e a tutte le donne iraniane che lottano per la loro libertà è un atto vile, un gesto di codardia. Il fatto che sia avvenuto in un Paese democratico come l’Italia è di una gravità assoluta, indica la voglia di soffocare il suo più profondo significato», aveva dichiarato Palombo.

Il Consolato iraniano: «Non lo avevamo rimosso noi»

Non si sa chi ne avesse disposto la rimozione, ma l’artista si era detto convinto che il murale avesse infastidito il Consolato perché in brevissimo tempo era diventata un simbolo globale. «Non siamo stati noi a toglierlo, non lo avevamo nemmeno notato», avevano ribattuto da viale Monte Rosa. AleXsandro aveva comunque promesso che avrebbe rifatto l’opera e non si sarebbe fatto intimidire da quello spregevole gesto, consapevole che Milano sia una città multiculturale e globale e che siano inammissibili atti di questo tipo che coinvolgono la libertà di tutti.