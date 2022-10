Iran, i medici rischiano la libertà e la vita per curare i manifestanti

Oltre 200 morti, tra cui 27 minorenni, e centinaia di arresti. È il bilancio provvisorio delle proteste in Iran, pubblicato dalla ong Iran Human Rights con sede in Norvegia. Bilancio che sarebbe potuto essere, se possibile, ancora più grave senza l’intervento di alcuni medici che rischiano la propria vita pur di salvare i feriti nelle manifestazioni. Le forze dell’ordine di Teheran infatti rastrellano strade, piazze e persino ospedali in cerca dei dissidenti. Spesso chiedono informazioni ai dottori in corsia, che forniscono loro dati errati oppure lacunosi, sviando le ricerche. «La mia coscienza non sopporta di non fare nulla per aiutare i miei compatrioti», ha detto alla Cnn Arash, medico in prima linea.

LEGGI ANCHE: Iran: chi sono i Basiji, i paramilitari specializzati nella repressione delle proteste

Così i medici in Iran coprono i manifestanti per curarli in ospedale

A descrivere la situazione per strada e nelle strutture sanitarie di Teheran è Arash, 30enne medico presso l’ospedale pubblico della città. Il dottore ha raccontato alla Cnn come, assieme ad alcuni coraggiosi colleghi, ogni giorno cerchi di aiutare i manifestanti feriti. Spesso effettua operazioni nella struttura, ma più volte si reca in prima linea durante le proteste. A preoccupare però è la caccia all’uomo negli ospedali. Spesso sotto copertura o travestiti da manifestanti, gli agenti chiedono ai medici informazioni circa nuovi ricoveri. Arash però fornisce nomi falsi oppure tace sui nuovi ingressi. Una scelta che potrebbe portarlo dietro le sbarre oppure fargli rischiare una condanna a morte.

Fra tutti i cittadini che ha curato, uno gli è rimasto particolarmente a cuore. Cinque giorni fa, una ragazza di appena 16 anni è giunta in ospedale con una profonda ferita alla testa, probabilmente a seguito di una manganellata. Nonostante l’ingresso d’urgenza in sala operatoria, è morta per le ferite e la perdita di sangue. I genitori hanno preferito non «pubblicizzare la sua morte», forse per paura di ritorsioni. «Ecco perché è rimasta nella mia mente», ha detto Arash. «Meritava di vivere, almeno nella mia memoria, dove può ancora essere libera».

Molti cittadini contattano i dottori su Instagram cercando aiuto

Consapevoli delle conseguenze e dei rastrellamenti della polizia, non tutti i feriti scelgono di farsi curare. «Bisogna scegliere se trascorrere 10 anni dietro le sbarre o lasciare che le ferite si rimarginino da sole», ha detto alla Cnn Kayvan Mirhadi, medico iraniano che però vive a New York. L’uomo riceve quotidianamente messaggi su Instagram da parte dei feriti che sperano di trovare in lui un aiuto. Sfruttando le sue conoscenze, reindirizza i pazienti da alcuni specialisti fidati in Iran. «L’ospedale è pieno di poliziotti con abiti civili», si legge in un messaggio. «Non appena entriamo, ci arrestano. Cosa possiamo fare?». Oppure: «Dottore, è pericoloso lasciare i proiettili nel corpo». Mirhadi ha raccontato di ricevere circa 500 messaggi al giorno. Non sempre però riesce nel suo intento. La scorsa settimana un suo amico e collega è stato arrestato per aver curato un manifestante.

Per questo tanti civili decidono di evitare le strutture sanitarie e nascondersi. La Cnn riporta testimonianze di iraniani che hanno scelto di rivolgersi ad amici e familiari con conoscenze mediche. È il caso di Amir, un 18enne la cui sorella ha lavorato come dottoressa. «Mi fornisce pomate, sieri e compresse per curare le ferite», ha detto il ragazzo. «Non potevo andare in ospedale, usano persino le ambulanze per arrestare la gente».