La rivolta in Iran e le reali possibilità di rovesciare il regime

È tornata a surriscaldarsi la situazione in Iran, tra rivolte e repressione violenta da parte delle forze dell’ordine. La polizia ha sparato addosso ai manifestanti che si erano radunati a Saqqez, nel Kurdistan iraniano, usando anche gas lacrimogeni per disperderli, come ha riportato su Twitter “Hengaw”, un’organizzazione con sede in Norvegia che si occupa di violazioni dei diritti umani nel Kurdistan. La questione al centro delle proteste è sempre la stessa: l’uccisione di Mahsa Amini, la 22enne che era stata arrestata dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto. Ormai sono passati 40 giorni, e una grande folla si era data appuntamento nel cimitero Aichin, dove la ragazza è sepolta, per commemorarla. Ma il clima è presto degenerato. Intanto è stato bloccato «per motivi di sicurezza», ha fatto sapere l’agenzia Isna, l’accesso a internet proprio a Saqqez, la città natale di Mahsa. Alcuni degli slogan gridati dai dimostranti sono stati: “Abbasso il dittatore”, “Kurdistan, la tomba dei fascisti”, “Donne, vita, libertà” e “siamo tutti Mahsa, hai lottato e lotteremo anche noi”. Ma a cosa porterà davvero questa lotta? Un’analisi di Carnegie Europe, organizzazione non profit con sede a Bruxelles, si è chiesta se tutto ciò che sta accadendo possa davvero rovesciare il regime.

Il monito del 1979 e i tentativi falliti di destituire altri dittatori

Di sicuro è commovente vedere la forza e il coraggio di una nuova generazione di iraniani, per lo più giovani, che vorrebbero scrollarsi di dosso il giogo di un regime repressivo. In piazza e nei cortei ci sono soprattutto tante donne che chiedono pari opportunità, ma è difficile che una vera svolta sia davvero imminente a Teheran. Semmai, la trasformazione islamica portata dalla Rivoluzione del 1978-79 contro lo Scià dovrebbe fungere da monito. Così come altri tentativi (falliti), in tutto il mondo nell’ultimo decennio, di rovesciare vari dittatori spietati, dalla Bielorussia alla Siria passando per il Venezuela: precedenti che non soni particolarmente incoraggianti. Questo non significa che persone e governi di tutto il mondo non debbano mostrare la loro solidarietà e fare il possibile per sostenere la transizione pacifica dell’Iran verso una società libera, democratica e prospera. Ma di certo ci vuole molto di più delle continue proteste di piazza e delle richieste di sanzioni perché avvenga davvero un cambiamento positivo.

I manifestanti non chiedono riforme, ma disprezzano la Repubblica islamica

Questa volta le manifestazioni sono diverse dalle ondate precedenti: uniscono persone di ogni ceto sociale nelle città di tutto il Paese, non chiedono riforme ma mostrano il loro totale disprezzo per la Repubblica islamica. Però, in contrasto con il “Movimento verde” del 2009, per esempio, e in modo simile alle rivolte tra il 2017 e il 2019, oggi i dissidenti mancano di qualsiasi tipo di leader o di agenda politica. Aizzato proprio dagli slogan anti-sistema scanditi in queste marce, il regime non vuole muoversi di un millimetro. Ha affinato la sua capacità di sopprimere efficacemente il dissenso, attraverso un soffocamento ormai decennale dell’attivismo civico, con un maggiore controllo su internet (e l’ultimo episodio a Saqqez ne è un esempio), ma anche grazie all’uso della violenza da parte della polizia, cha ha fatto il “lavoro sporco”. Il regime ha persino fatto ricorso all’arresto preventivo di avvocati, giornalisti e attori della società civile potenzialmente pericolosi, per stroncare ogni movimento sul nascere.

Inasprimento delle regole e codice di abbigliamento più rigido

Con totale disprezzo per la vita umana, il governo iraniano ha chiarito che non è pronto per alcuna riforma sostanziale che accontenti ciò che la gente chiede. L’età della Guida suprema (83 anni) e la sua salute tanto vociferata rendono qualsiasi concessione piuttosto improbabile: in carica da oltre 33 anni, l’Ayatollah Ali Khamenei ha passato gli ultimi tempi ad assicurarsi che il sistema sopravvivesse alla sua morte. Consentire un inasprimento delle regole più intransigenti, con l’elezione nell’estate del 2021 del presidente Ebrahim Raisi, è stato del tutto intenzionale, e da questo agosto è diventato ancora più rigido il codice di abbigliamento islamico, preludio alla morte di Mahsa. Un giro di vite fortemente voluto, non certo un passo falso da correggere. Basta poi aggiungere a questo la lezione che i rivoluzionari iraniani hanno interiorizzato dallo scioglimento dell’Unione sovietica (per quanto tempo Mikhail Gorbaciov è rimasto presidente dopo aver introdotto una serie di riforme sostanziali?) e il contro-esempio della Cina (con l’ex presidente Deng Xiaoping che ha represso la protesta di Tienanmen per mantenere il potere del partito) e diventa chiaro che questo regime non imboccherà la strada delle libertà.

Oggi non c’è una rete organizzata che possa incanalare i disordini

Certo, le proteste in corso potrebbero essere comunque l’inizio della fine della Repubblica islamica. Perché ciò avvenga, tuttavia, serve un movimento organizzato attorno a un programma – idealmente che vada oltre gridare “morte al dittatore” – e alcuni leader. Mentre i rivoluzionari islamici del 1979 potevano contare sulla rete delle moschee e del clero all’interno del Paese, non c’è niente di paragonabile oggi che possa aiutare a incanalare i disordini. Tra l’altro i Paesi vicini e le potenze regionali potrebbero voler approfittare subito di un indebolimento della Repubblica islamica, e lo sa bene il regime, che è anche ossessionato dal controllo delle minoranze nelle regioni periferiche, e non a caso le proteste più violente finora sono avvenute nella provincia del Sistan-Baluchistan, vicino al Pakistan.

Le Guardie rivoluzionare si infiltrano nella polizia e nell’esercito per controllare

Mahsa Amini era curda, e la sua morte ha riportato a galla le lamentele di vecchia data dei curdi che si sentono trattati da sempre come cittadini di serie B. Allo stesso modo, le province arabe dell’Ovest del Paese hanno visto emergere sempre più proteste su questioni sociali o ambientali. Ma temendo la disintegrazione del Paese se i disordini dovessero riuscire, l’attuale leadership sembra determinata comunque a resistere. Già si dice che le Guardie rivoluzionarie si infiltrino nelle forze di polizia e nell’esercito per assicurarsi che queste istituzioni non vacillino. Per quanto incoraggianti siano le immagini delle manifestazioni di massa, sembra essere dunque ancora una lunga strada per i sogni e le speranze democratiche dell’attuale generazione di “rivoluzionari”. Così come per quelli tra i loro genitori e nonni che hanno marciato per un ritorno dell’Iran libero e liberale nel 1979.