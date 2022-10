In Iran proseguono le proteste: studentesse tolgono gli hijab a scuola

In Iran alcune studentesse in varie città di ogni parte del Paese hanno deciso di togliere il velo islamico, l’hijab, a scuola. La BBC l’ha definita una «mossa senza precedenti». Le giovani hanno voluto appoggiare con un gesto eclatante le manifestazioni che ormai da dieci giorni infiammano il Paese, scaturite dalla morte della 22enne Mahsa Amini. Gli occhi di tutti gli Stati del mondo guardano ai fatti iraniani e contro Teheran Usa e Ue potrebbero varare presto sanzioni di vario tipo. Ma la battaglia più grande la combatte chi ogni giorno protesta, come queste studentesse, che hanno deciso di manifestare a scuola.

Le studentesse sventolano gli hijab

Da Shiraz a Karaj, passando per Teheran e tante altre città dell’Iran, le studentesse si sono metaforicamente alleate per appoggiare le manifestazioni che ormai da giorni imperversano nel Paese. Molte di loro hanno ripreso la scena delle compagne che hanno tolto l’hijab in classe, mentre altre hanno scelto il cortile o i corridoi. Circolano video in cui molte bloccano il traffico e sventolano i veli. Gridano «morte al dittatore». Si riferiscono al Grande Ayatollah Ali Khamenei. Alcune ragazze hanno costretto alla fuga un funzionario locale a Karaj. E tantissime di loro si fanno fotografare a capo scoperto. La protesta prosegue tra ciocche di capelli tagliati e hijab bruciati, con violenti scontri con le autorità locali.

Le sanzioni per l’Iran

Khamenei e alcuni funzionari hanno risposto nelle scorse ore alle dichiarazioni di Joe Biden. Il presidente Usa aveva dichiarato di essere dalla parte della libertà del popolo iraniano, mentre da Teheran lo accusano di essere, insieme a Israele, l’organizzatore delle proteste. E poi ci sono le sanzioni. Gli Stati Uniti sarebbero pronti a imporle, come fatto con la Russia. L’Europa non resta a guardare ma ha bisogno di tempo perché la prossima riunione dei 27 stati Membri dell’Unione sarà soltanto a fine mese.