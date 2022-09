Iran, la protesta delle donne per la morte di Mahsa Amini: fuoco agli hijab e tagli di capelli

L’eco della morte di Mahsa Amini, ventiduenne curda deceduta a Teheran il 16 settembre scorso dopo essere stata arrestata per avere indossato il velo in modo non conforme, secondo la legge iraniana, non si spegne. L’Iran è sprofondato in uno stato di pre-rivoluzione, con centinaia di giovani e donne a protestare da giorni. Molte di loro bruciano gli hijab, i veli, e molte altre tagliano i capelli in segno di dissenso contro il regime. La libertà delle donne è sistematicamente violata, ma adesso con la morte di Amini la protesta è deflagrata più forte che mai.

Mahsa Amini in carcere per il velo fuori posto

Tutto è partito dall’arresto della 22enne curda Mahsa Amini. La giovane è stata fermata dalle forze dell’ordine del regime iraniano e portata in prigione per aver indossato l’hijab non nella maniera corretta. Fuori dal velo, infatti, si intravedeva una ciocca di capelli e questo è bastato alle autorità per incarcerarla. Venerdì scorso, poi, la notizia del decesso in carcere. La giovane è morta dopo tre giorni passati in coma. Sarebbe stata picchiata da diversi agenti e poi trasportata in ospedale, a Kasra. La versione ufficiale rilasciata dai funzionari iraniani è quella di un attacco di cuore, ma la famiglia ha ribadito che Mahsa non ha mai sofferto di problemi cardiaci.

In Iran si protesta da sabato

E da lì è scattata la protesta. Sabato durante i funerali a Saqqez sono partite le prime manifestazioni, che dal Kurdistan iraniano hanno poi raggiunto le province del Gilan e dello Yazd. Infine è toccato a Teheran, dove da lunedì si registrano scontri tra manifestanti e polizia. Almeno 3 i morti, secondo le fonti ufficiali ma le ONG parlano di 5 vittime.

La rivolta è guidata da giovani donne

A guidare le proteste, trasformatesi quasi in una vera rivolta, sono le donne, soprattutto giovani. Nonostante il gran numero di feriti, le ragazze iraniane non si fermano e proseguono a manifestare, organizzando cortei e sfidando la polizia locale. Marciano, urlano e fanno cori bruciando contemporaneamente gli hijab o tagliandosi i capelli come simbolo di ribellione. Il velo in fiamme diventa una bandiera di libertà, il taglio di capelli in piazza un atto politico. A partecipare sono anche volti noti alle nuove generazioni, come la cantante Donya Dadrasan che su TikTok ha tagliato i capelli e esortato tutti i follower a rilanciare il messaggio di protesta delle giovani donne dell’Iran. Presente anche la celebre attivista Melika Qaragozlu.