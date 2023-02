Iran, i Pasdaran minacciano gli Stati Uniti e Trump

L’Iran ha sviluppato un missile da crociera a lungo raggio, con un’autonomia di 1.650 chilometri. Che, in teoria, potrebbe colpire portaerei statunitensi in caso di escalation militare. Lo ha reso noto il Comando aerospaziale dei Guardiani della Rivoluzione, attraverso le parole del comandante Amir Ali Hajizadeh, che ha invitato europei e americani a «non mettere alla prova l’Iran». La Repubblica Islamica sta implementato il suo programma missilistico, in particolare sviluppando missili balistici ipersonici. Teheran continua però ad afferma che il programma è puramente difensivo e di natura deterrente.

«Le basi militari americane sono sotto monitoraggio»

«Ora siamo in grado di colpire portaerei statunitensi anche a duemila chilometri di distanza», ha minacciato Hajizadeh, citato dalla tv di stato iraniana. Il nuovo missile cruise, ha spiegato l’Alto ufficiale dei Pasdaran, si chiama Paveh. «L’Iran svelerà presto i suoi missili ipersonici capaci di raggiungere la velocità Mach 12 e 13», ovvero 12 o 13 volte la velocità del suono. «Le basi militari americane nella regione sono ora sotto monitoraggio e possiamo colpirle in qualunque momento se necessario. Sono come carne sotto i nostri denti».

L’Iran vuole vendicare la morte del generale Soleimani

Hajizadeh ha fatto poi un’affermazione ancor più sinistra. Il capo della forza aerospaziale delle Guardie rivoluzionarie ha infatti detto che i Pasdaran stanno cercando di vendicare il generale Qassem Soleimani, ucciso a gennaio 2020 in un raid Usa condotto con un drone nei pressi dell’aeroporto di Baghdad: «Stiamo cercando di uccidere Donald Trump. L’ex segretario di Stato Mike Pompeo e i comandanti militari che hanno emesso l’ordine dovrebbero essere uccisi».

Guerra in Ucraina, il ruolo della Repubblica Islamica

L’Iran, oggetto di sanzioni europee, desta grande preoccupazione presso le potenze occidentali, che l’accusano la Repubblica Islamica di vendere droni kamikaze e missili alla Russia, aiutandola nella sua invasione dell’Ucraina. L’Iran, da parte sua, ha controbattuto di aver fornito a Mosca droni prima dell’inizio del conflitto. Il Parlamento europeo ha poi recentemente incluso i Guardiani della Rivoluzione iraniani (Pasdaran) nella lista delle organizzazioni terroristiche.