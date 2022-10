Iran, quattro morti nell’incendio del carcere di Evin

Nella serata di sabato una rivolta dei detenuti nel carcere di Evin a Teheran, con scontri, colpi d’arma da fuoco e anche un incendio: sui social sono circolati video che mostravano una densa colonna di fumo nero uscire da uno degli edifici della prigione, dove potrebbe trovarsi anche l’italiana Alessia Piperno, arrestata in Iran a fine settembre. L’incendio è stato domato, così come la rivolta: la magistratura iraniana, sul suo sito Mizan.news, ha riferito che quattro persone detenute sono morte, e che altre 61 sono rimaste ferite.

BREAKING: Fire and gunfire erupts at Iran’s Evin Prison, which is known to house political prisoners pic.twitter.com/oJj5hBDHrM — BNO News (@BNONews) October 15, 2022

Alcuni detenuti avrebbero dato fuoco a un deposito di vestiti

L’incendio è partito dalla sezione 7 della prigione, dove si sono verificati scontri tra detenuti e guardie carcerarie. I rivoltosi, ha spiegato l’agenzia di stampa di Stato iraniana Irna, ha dato fuoco a un deposito di vestiti. Poco dopo i pasdaran hanno chiuso tutte le strade, sparando a chi tentava di avvicinarsi alla struttura: gruppi di persone hanno tentato di radunarsi nei pressi della prigione urlando slogan contro il regime. Poi le autorità di Teheran, in tempi rapidissimi, avevano comunicato che la situazione era stata riportata sotto controllo, ma probabilmente gli scontri sono andati avanti più a lungo di quanto reso noto ufficialmente.

Il botta e risposta tra Washington e Teheran

Il carcere di Evin è noto per essere la struttura in cui sono imprigionati oppositori politici, giornalisti e cittadini stranieri. Centinaia di arrestati durante le proteste che stanno infiammando l’Iran dopo la morte della giovane Mahsa Amin sono rinchiusi in questo carcere, dove secondo le ong per i diritti umani viene anche usata la tortura. «L’Iran è pienamente responsabile della sicurezza dei nostri cittadini detenuti ingiustamente, che dovrebbero essere rilasciati immediatamente», ha twittato il portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Ned Price. «Ho un enorme rispetto per le persone che manifestano nelle strade», ha aggiunto Joe Biden. «L’Iran non sarà indebolito dalle interferenze e dalle dichiarazioni di un politico esausto. La vostra abitudine è di abusare di situazioni di disordine, ma ricordate: qui c’è l’Iran», la risposta del ministero degli Esteri di Teheran».